深耕台灣中南部！品嘉科技投資1.58億進駐台南善化區　新廠預計2024年完工

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台南市政府今(18)日表示，品嘉科技股份有限公司這次善化廠區投資額1.58億元，該案基地面積728坪、興建廠房總樓地板面積428坪，今日於善化區舉行擴建新廠動土典禮，預計2024年1月完工後，提供中、南科廠商完整品質與高效率的服務。

臺南市長黃偉哲表示，為讓投資人有感並加速落實投資，臺南市政府除積極建構優質投資環境，更與中央相關部會合作，掌握企業需求，吸引優質企業投資，同時以一站式招商方式提供專人、專責、專案的優質服務，採滾動式檢討、立即處理、橫向協調，致力協助企業解決各項投資問題。

經發局林榮川局長指出，品嘉科技自2005年成立於新竹，其關係企業-派普工程企業股份有限公司更早於1998年就已成立，主要承作科學園區晶圓光電相關產業之配管工程，尤其為多家晶圓光電大廠認證之專責協力廠商。品嘉科技則承接其分佈中科及南科各廠配管工程，為滿足企業產線不中斷需求，該公司以管線工程專業，深耕中南部，提供中、南科廠商完整品質與高效率的服務。

林榮川表示，品嘉科技這次善化廠區投資額1.58億元，可創造20個工作機會，該案基地面積728坪、興建廠房總樓地板面積428坪，預計2024年1月完工，未來將同步導入智慧製造技術的元素，開發智慧化Robot銲接機設備應用於生產線，設備搭載Franka Emika Robot及LMI-2420 3D智能感應器，期待運用更完備的環境及機器設備，提高工程品質及服務量能，更期望與園區各大廠商同步成長茁壯。