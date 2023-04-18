Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

深耕台灣中南部！品嘉科技投資1.58億進駐台南善化區　新廠預計2024年完工

台南市政府表示，品嘉科技善化廠區預計2024年1月完工，未來將同步導入智慧製造技術的元素，開發智慧化Robot銲接機設備應用於生產線

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/18 14:26
品嘉科技今（18）日舉行新廠動土典禮。（照片由台南市政府提供）

品嘉科技今（18）日舉行新廠動土典禮。（照片由台南市政府提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台南市政府今(18)日表示，品嘉科技股份有限公司這次善化廠區投資額1.58億元，該案基地面積728坪、興建廠房總樓地板面積428坪，今日於善化區舉行擴建新廠動土典禮，預計2024年1月完工後，提供中、南科廠商完整品質與高效率的服務。

臺南市長黃偉哲表示，為讓投資人有感並加速落實投資，臺南市政府除積極建構優質投資環境，更與中央相關部會合作，掌握企業需求，吸引優質企業投資，同時以一站式招商方式提供專人、專責、專案的優質服務，採滾動式檢討、立即處理、橫向協調，致力協助企業解決各項投資問題。

經發局林榮川局長指出，品嘉科技自2005年成立於新竹，其關係企業-派普工程企業股份有限公司更早於1998年就已成立，主要承作科學園區晶圓光電相關產業之配管工程，尤其為多家晶圓光電大廠認證之專責協力廠商。品嘉科技則承接其分佈中科及南科各廠配管工程，為滿足企業產線不中斷需求，該公司以管線工程專業，深耕中南部，提供中、南科廠商完整品質與高效率的服務。

林榮川表示，品嘉科技這次善化廠區投資額1.58億元，可創造20個工作機會，該案基地面積728坪、興建廠房總樓地板面積428坪，預計2024年1月完工，未來將同步導入智慧製造技術的元素，開發智慧化Robot銲接機設備應用於生產線，設備搭載Franka Emika Robot及LMI-2420 3D智能感應器，期待運用更完備的環境及機器設備，提高工程品質及服務量能，更期望與園區各大廠商同步成長茁壯。
台南
善化區
品嘉科技
智慧製造
智慧化生產

相關新聞

拋磚引玉做公益！台灣政府普發6000　台南民政局長帶頭捐「平民安葬」　
拋磚引玉做公益！台灣政府普發6000　台南民政局長帶頭捐「平民安葬」　
2023/04/10 12:11
台灣古都發展七股黑面琵鷺觀光　台南優化賞鳥亭道路建設
台灣古都發展七股黑面琵鷺觀光　台南優化賞鳥亭道路建設
2023/04/06 11:27
臺灣古都瞄準國際穆斯林旅遊市場　臺南19家業者獲得清真認證
臺灣古都瞄準國際穆斯林旅遊市場　臺南19家業者獲得清真認證
2023/03/31 15:13
2023臺灣國際蘭展指標成績公佈　臺南市政府盼蘭花產業蓬勃發展
2023臺灣國際蘭展指標成績公佈　臺南市政府盼蘭花產業蓬勃發展
2023/03/24 12:03
【台北時裝週AW23】影片搶先看！開幕大秀首度王爺總廟華麗登場　八家將、陣頭超台元素稱霸時尚圈
【台北時裝週AW23】影片搶先看！開幕大秀首度王爺總廟華麗登場　八家將、陣頭超台元素稱霸時尚圈
2023/03/08 13:33

更新時間 : 2023-04-18 15:21 GMT+08:00

最受歡迎

準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
彩虹運輸將持續運行！韓劇「模範計程車2」結局收視創新高　SBS證實早在討論第三季
彩虹運輸將持續運行！韓劇「模範計程車2」結局收視創新高　SBS證實早在討論第三季
德國廢核隔天　芬蘭啟用全歐洲最大核電廠
德國廢核隔天　芬蘭啟用全歐洲最大核電廠
神展開！Netflix黑色喜劇《怒嗆人生》網推爆今年必看　易怒魯蛇強碰寂寞女強人揭壓抑亞洲人瘋狂面
神展開！Netflix黑色喜劇《怒嗆人生》網推爆今年必看　易怒魯蛇強碰寂寞女強人揭壓抑亞洲人瘋狂面
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列