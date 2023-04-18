韓國人最愛這三大名牌　2022年總銷售額達4兆韓元

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據韓媒報導，光三大名牌「愛馬仕、LV、香奈兒」，去年於南韓國內的銷售額總計就高達4兆韓元（約1052億台幣），2021年南韓名牌市場排名世界第七，2022年人均消費達世界第一。

根據亞洲經濟報導，南韓金融監督院電子公告顯示，南韓國內去年銷售額最高的精品品牌為LV，達1兆6923億韓元（約445億台幣），與前年相比增加15%；第二名香奈兒（Channel）為1兆5913億韓元（約418億台幣），增加30%；第三名愛馬仕（Hermes）為6502億韓元（約171億台幣），增加23%。

報導指出，去年因新冠肺炎疫情關係，人們無法自由地出國旅遊，並在國外免稅店等商場購買名牌，因此只能在國內購買，再加上無法出國度蜜月，新婚夫妻也會將結婚禮物預算提高，因此國內精品市場需求大幅增加。

LV在去年調漲2次，香奈兒去年則調漲4次，今年2月又再上調一次，各名牌頻繁調漲價格，因此加深了消費者「現在買最便宜」的消費心理，在調漲消息一出，精品店前就會開始出現排隊現象，也因此「Open Run」（代排代買服務）兼職也開始盛行，連原本對名牌不感興趣的人，也會開始產生好奇而關注。

根據調查企業Euromonitor調查，2021年南韓名牌市場規模達141.65美元，位居世界第七，另據摩根士丹利（Morgan Stanley）統計，南韓2022年人均名牌消費額為325美元，超越了美國的280美元及中國的55美元。

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南韓瘋名牌搶購 「Open Run」成最搶手兼職