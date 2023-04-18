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【2024台灣總統大選】賴清德、郭台銘、柯文哲廝殺 民調：郭柯難分軒輊

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/18 12:16
郭台銘（左）、柯文哲（圖／中央社）

郭台銘（左）、柯文哲（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）2024總統大選，國民黨尚未決定徵召誰出線，新北市長侯友宜呼聲甚高，鴻海創辦人郭台銘聲勢也不低。根據台灣民意基金會本月稍早進行的民調，若由賴清德、郭台銘、柯文哲三人出馬角逐大位，賴清德依舊一馬當先，但郭柯二人的差距並不大。

問題：「2024 總統大選，如果最後是民進黨賴清德、國民黨郭台銘、民眾黨柯文哲三人競爭，您會傾向支持誰？」

結果發現，35.1%支持賴清德，26%郭台銘，24.1%柯文哲，8.9%尚未決定，5.8%沒意見、不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中的傾向中，賴清德領先郭台銘 9.1 個百分點，郭台銘領先柯文哲 1.9 個百分點。

在兩種不同的競爭組合中，侯友宜與郭台銘有不同的表現。在賴清德、侯友宜、柯文哲三人競爭時，支持度分別為賴33.4%、侯29.7%，柯22.6%。賴清德領先侯友宜 3.7 個百分點。在賴、郭、柯組合中，賴清德領先郭台銘 9.1 個百分點。

游盈隆指出，目前侯友宜與郭台銘在面對相同對手時，雙方支持度相差 5.4 個百分點。若現在是國民黨總統候選人比拚民調的時候，侯友宜將勝出。然而，由於差距不大，提名決定時間拉長，最後結果仍充滿變數，端看兩位候選人後續的表現。

本次調查訪問期間4 月 9-11 三天，對象為20歲以上成年人。抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本 1,068 人。抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3 個百分點。

【2024台灣總統大選】賴清德、郭台銘、柯文哲廝殺 民調：郭柯難分軒輊
【2024台灣總統大選】賴清德、郭台銘、柯文哲廝殺 民調：郭柯難分軒輊
2023年４月總統大選民調（圖／台灣民意基金會）
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郭台銘
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