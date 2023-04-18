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不知今夕是何夕 西班牙女子地下洞穴住500天破世界紀錄

穴居的日子想必別有洞天。「妳得不時自我覺察，害怕難免，但絕不要讓恐慌侵蝕了妳的心，否則整個人都會崩了。」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/18 11:07
西班牙極限運動員弗拉密尼在洞穴住了500天（圖／美聯社）

西班牙極限運動員弗拉密尼在洞穴住了500天（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在不見天日的洞穴，關上一年4個月，這可不是武俠小說的情節。西班牙女性極限運動員弗拉密尼（Beatriz Flamini）48歲那年入住地底70公尺的洞穴，待了500天，創下人類穴居最長紀錄，出關時已是50歲，14日重見天日，甚至不想回到地面。

路透報導，弗拉密尼是一名登山老手，在西班牙格拉納達（Granada）市的一處洞穴進行這項驚人的閉關體驗。漫漫長日中，團隊會為她提供生活必須品，她則過著閱讀、織毛帽、運動、畫畫的愜意生活，用GoPro攝影機記錄了「別有洞天」的驚奇旅程。

從2020年11月20日至2023年4月14日，弗拉密尼一共讀了60本書，用了1,000公升的水。她起初還會計下日期，但晝夜難分的她，在算了65天後作罷，樂意過著不知今夕是何夕的日子。

被寧靜包圍的地底生活，其實過得挺舒心自在。她表示，自己吃得好、睡得好，經常在內心自我對話，保持靈台清明。「妳得不時自我覺察，害怕難免，但絕不要讓恐慌侵蝕了妳的心，否則整個人都會崩了。」

克難的環境，當然還是有不好過的時刻，像是洞穴遭到飛蟲大舉進攻－還有不時入侵的「美妙東西」。每當遭遇這種時刻，弗拉密尼就會對自己說，「這是妳的夢想，妳正在實現夢想，為何要哭呢？」

這500日中，除了團隊必須修理影音設備的8天，弗拉密尼實實在在在都待在洞穴之中，也確實切斷了與外在的連結，要求團隊無論如何都不能聯繫她，「就算我的親人過世。」

在這段與世隔絕的日子，西班牙的口罩禁令解除了，俄烏開戰了，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth）駕崩了，但世易時移，一切都與她無關，她的世界只剩這一方天地。

這項挑戰是一項科學試驗，檢視人類在離群索居、迷失時間的生活下，對腦部與生理週期有何影響。過程中，心理學家、研究人員、洞穴專家、體能訓練師密切掌握了弗拉密尼的狀況，她出洞後將接受一連串的身心檢查，之後再踏上她樂此不疲的登峰與洞穴探險活動。

當團隊告知她「時間到了」時，弗拉密尼竟有些愕然。「他們來接我時，我在睡覺。我當時想，日子已經到了嗎？不是吧。我還沒看完書呢。」再次迎來「光明」人生，外界好奇她是否曾想過按下恐慌鈕，逃出來？弗拉密尼說道，「從來沒有，從未想過要出來。」

至於回到現實後最想做的事情是？弗拉密尼：洗個澡、與朋友共享一盤薯條炒蛋。

根據金氏世界紀錄（Guinness Book of Records），在地底困居最長的紀錄是2010年，33名智利及玻利維亞礦工在688公尺深的地下待了69天。不過，金氏世界紀錄發言人尚無法確認，之前是否有過人類長期自願穴居的紀錄。
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更新時間 : 2023-04-18 15:21 GMT+08:00

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