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警訊！研究：人們對HPV病毒認識度不增反減 僅3成知道會引發喉癌、肛門癌

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/18 10:35
美國研究發現，只有約30%的人知道持續感染HPV病毒會引發喉癌、肛門癌等，研究人員感到震驚。（圖／美聯社）

美國研究發現，只有約30%的人知道持續感染HPV病毒會引發喉癌、肛門癌等，研究人員感到震驚。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）最新研究發現，大多數的美國人都不知道HPV病毒為最常見的傳染性性病，雖然約有三分之二的受訪者曾聽過HPV病毒，但這些人之中，竟只有約30%的人知道持續感染會引發喉癌、肛門癌等，研究人員對於此結果感到震驚與擔憂。

這份預計在美國時間18日於美國癌症研究協會年度會議上發表的研究指出，根據2014年的統計，約有77.6的人知道該病毒與子宮頸癌之間的關聯，但到了2020年，卻只有70.2%的人知道，也就是說隨著時間過去，人們對於HPV病毒認識度不只沒增加，甚至下降7.4%。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，只要曾發生過性行為，幾乎所有的男女都會感染HPV病毒，估計約有4200萬美國人至少感染一種HPV病毒，且每年新增約1300萬位感染者。

統計還發現，每年約有47,000人被診斷出罹患與HPV病毒相關的癌症，包含子宮頸癌、肛門癌、外陰癌、口咽癌、陰道癌和陰莖癌；以女性來說，子宮頸癌為常見的癌症。

世界衛生組織曾指出，接種HPV疫苗可以保護人們避免HPV感染，建議「9-45歲男女施打」，但該疫苗全世界自2006年起開打，近20年來，接種率仍偏低，研究人員推測，雖然有超過90%的人知道接種HPV疫苗可以降低HPV感染率，但人們並不知道它還可以預防癌症。

此外，《傳染病雜誌》(Journal of Infectious Diseases)日前的一項研究發現，除了擔憂其安全性外，父母猶豫未讓孩童施打HPV的原因是認為沒有必要，也擔心接種後是變相鼓勵孩子發生性行為。

HPV病毒 QA一次看：
（資料來源：國健署、台灣癌症基金會）

何謂HPV病毒？感染HPV會有什麼症狀?

目前已知的人類乳突病毒（Human Papillomavirus，HPV）型別約100多型，這是一種男女皆可能感染的常見病毒，主要經由性接觸傳染。在性行為過程中，透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染。

感染了HPV後，通常不會有明顯的不適症狀，也不是馬上就會轉變成癌症。大部分的人類乳突病毒會被人體免疫系統清除，因而自行痊癒，只有少部分人會持續性感染。

誰容易感染HPV?

  1. 男女皆會感染HPV。
  2. 男性也會經由性行為感染HPV，感染後大多不會有明顯症狀或不適，所以不易發現。當感染到第6、11型HPV，部分男性感染後會出現菜花或其他生殖器病變，建議儘速至泌尿科就醫。
  3. 目前研究資料顯示，不論男女，每個人一生中約有5-8成的機會感染到HPV。女性開始有性行為後，感染HPV的機會將大幅增加。此外，伴侶性經驗較複雜、長期免疫力低落等情況，均可能增加HPV的感染風險。

感染HPV會造成什麼疾病?

HPV感染超過1年不消失就稱為持續性感染，HPV第16、18型是最常見的高危險的人類乳突病毒，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌以及外生殖器癌發生有關。子宮頸癌有超過70%是由HPV第16、18型所引起。HPV第6、11型是最常見的低危險型人類乳突病毒，感染可能引起菜花(生殖器疣)，致癌機率相對小。

另外，HPV感染也會造成男性陰莖癌、男女兩性肛門、扁桃腺、舌咽、口咽及舌頭等癌症。

如何預防感染HPV？

目前已知的人類乳突病毒（HPV）型別約100多型，其中會感染人類生殖道的約有40型。依流行病學研究結果顯示，與子宮頸癌發生關係的強弱，將其分為高危險型 （High Risk HPV）：包括16、18、31、33、52、58等；而引起尖形濕疣（俗稱菜花）的6、11型屬於低危險型（Low Risk HPV）。因此，預防HPV感染即是預防子宮頸癌的方式。

經國外一些研究報導顯示，其實男生罹患HPV的機率比女性高。如果男性感染了高風險型的HPV，則可能導致陰莖癌、肛門癌、口腔癌等。若感染了低風險型的HPV則會有得到尖性濕疣也就是『菜花』的機率。男性並無定期檢測HPV的機制，因此更應該要積極預防HPV。因此建議男性與女性伴侶共同預防，減少把病毒傳給另一半的風險。

性生活單純、單一性伴侶，也需要預防HPV？

HPV感染力強，人一生中被感染機率高達八成！只要有親密接觸，即使性生活單純的人也有可能互相傳染，美國流行病學研究推估，約每2對單一性伴侶的情侶/夫妻會有1對感染1 。而子宮頸抹片檢測只能早期發現癌症病變，並無法預防病毒感染，特別是目前男性並無定期檢測HPV機制，因此除了女性，男性也應積極預防。
HPV病毒
人類乳突病毒
子宮頸癌

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