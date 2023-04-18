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台灣因應氣候變遷！台灣花蓮場：持續保存與紀錄　原住民族傳統農耕知識

花蓮場表示，原住民族群擁有豐富的傳統農耕知識、生態管理經驗，有利於維持農業的多樣性與永續性

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/18 12:16
砂荖部落耆老辨識植物及分享傳統利用方法。（照片由花蓮場提供）

砂荖部落耆老辨識植物及分享傳統利用方法。（照片由花蓮場提供）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為保存與推廣原民傳統農耕智慧，行政院農業委員會花蓮區農業改良場今(18)日表示，自去(2022)年起執行「找回原力－原鄉生態永續新農業核心技術研發與擴散」計畫，已完成紀錄30項原民傳統植物的農耕知識，今年將持續在花蓮中南區其他原鄉部落進行調查盤點。

花蓮的原住民族包括阿美族、太魯閣族、布農族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、賽德克族等族群。花蓮場表示，原住民族群擁有豐富的傳統農耕知識、生態管理經驗，有利於維持農業的多樣性與永續性，為此，他們進入原鄉部落，盤點農耕知識與飲食文化，作為提高糧食安全及因應氣候變遷的參考，並為保存與推廣原民傳統農耕智慧盡心力。

花蓮場表示，2022年度已完成小米、地瓜、芋頭、玉米、黃藤、獨行菜、香蕉、山胡椒、食茱萸 、蕗蕎、桂竹、箭竹、苧麻、陸稻、茅草、海金沙、芒草、鵲豆、西洋菜、黃麻、林投、箭竹苗、翼豆、八月豆、雞心辣椒、木鱉果、野莧、油芒、高粱等30項原民傳統植物之農耕知識、利用與飲食文化的相關紀錄，2023年度將與中研院數位文化中心合作，利用開放博物館平台建置數位典藏網站，促進調查成果推廣與應用。

為進一步推動原民農耕知識與經驗交流，籌辦盤點培力工作坊，花蓮場邀請專家學者、部落族人及有志人士等共同參與，以解說、觀摩、採集踏查等方式，分享與記錄當地傳統農耕知識及飲食文化。以砂荖部落為例，於文健站辦理工作坊，邀請耆老分享早期鹽泉的採鹽與煮鹽的經驗，及文史工作者講述鹽泉生態、植物及鹽份由來，並實地踏查古道，採集黃藤心、山棕心、野菜與辨識傳統利用的植物等。

砂荖部落耆老分享，早期上山到鹽泉採鹽，快則一日，當日取水下山後再煮鹽，慢則兩日，在古道附近搭建工寮，現地煮鹽。無論是搭建工寮，或是補充體力的食物，族人多是就地取材，展現了對植物利用的傳統智慧與技藝。此外，工作坊亦探討部落傳統藥草植物的種類與應用，並安排花蓮場農產加工研究人員，解說植物加工以及萃取蒸餾的不同方式，示範如何蒸餾植物以萃取精華，協助部落發想如何透過加工，建立部落特色產業。

在拜訪部落過程中發現，相同的稱呼，不一定是指相同的植物，例如稱為paw(讀音為爆)的野菜，一般指的是細葉碎米薺，而在花蓮市撒固兒部落的野菜市集上的paw，長得不一樣，品嚐起來也有類似哇沙米的嗆辣味，經查證為獨行菜。撒固兒族人說這種paw是生長在靠近海邊的礫石灘上的沙土草地，當一陣陣冷風吹起，接近冬季時，一棵棵 paw 就會從沙土地上冒出。Ina(意旨為成熟女性)說：「我們吃的 paw 是生長在海邊的，只要一兩片葉子就夠嗆辣，跟阿美族吃的不一樣，他們吃的是生長在田邊的」。吃在地、吃當季，paw這種野菜不僅只是餐桌上的食物，還蘊含了族人對於季節與環境的智慧。

隨著原鄉人口外流、在地耆老凋零，生活型態轉變，原民傳統農耕知識與飲食文化逐漸消失，慶幸的是，各地部落正在努力尋回自己的傳統智慧與文化，花蓮場在原鄉進行農業科研與技術輔導之外，亦盤點部落傳統農耕生產知識及飲食利用文化資料以建立資料庫，期能運用原住民族的傳統智慧與知識，以協助部落發展特色農業產業。
阿美族
太魯閣族
布農族
噶瑪蘭族
撒奇萊雅族
賽德克族
原住民族

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