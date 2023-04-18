中國海外警察局踢到鐵板 美國破獲紐約秘密據點 2人被逮

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美國17日逮捕了兩名涉嫌為中國在紐約曼哈頓營運「秘密警察局」的男子，這是北京當局爆出在各國廣設海外警察局以來，全球首宗逮捕案，展現美國不容「侵犯國家主權」的決心。

路透、美聯社報導，被逮的二人是都是美國公民，分別是61歲的盧建旺（音譯，Lu Jianwang）與59歲的陳金平（音譯，Chen Jinping），面臨了密謀擔任中國政府代理人、妨礙司法等指控。

這處警察局據點就位在曼哈頓中國城一間不起眼的6樓建築內，盧建旺去年協助中方開設，但在秋季關門。盧建旺2022年為中國查到了一名住在加州的中國民運人士。2018年，他也找到了一名被官方視為逃犯的中國人，「說服」其回國。

二人對美國聯邦調查局（FBI）坦承，刪去了與中國官員的對話紀錄。

去年西班牙人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders，SD）踢爆，中國在全球各地設置「服務站」，明面是為了服務海外中國人，實則掛羊頭賣狗肉，伺機追緝中國逃犯，甚至迫使公民、異議分子返國。

美國司法部對中國、伊朗這類「跨國鎮壓」活動加大了調查力道，布魯克林區檢察官皮斯（Breon Peace）表示，「不會容許中國政府迫害在美國尋求庇護的民主人士。」

檢方同時也起訴了34名中國公安部官員，這些官員涉經營「霸凌農場」，建立了數千個假帳號，在推特（Twitter）等社群媒體上騷擾異議人士，阻撓其進行線上會議。這些嫌犯也為北京進行大外宣，主題從美國種族抗議、俄烏戰爭，到香港人權議題。目前人據信都在中國，尚未緝捕歸案。

另，檢察官曾於2020年指控一名Zoom駐中國高層，干擾六四天安門紀念活動，凍結了相關人士的帳號。本次檢方又追加起訴了8名涉入此案的中國官員。