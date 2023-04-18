【快訊】中國海事局突發航行警告　預告黃海18日上午有「重大軍事活動」

更新時間: 2023-04-18 01:29
(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 據中國海事局網站4月17日最新消息，青島海事局發佈航行警告，4月18日9時至12時，黃海部分海域進行重大軍事活動，禁止駛入。
中國海事局航行警告稱，4月18日9時至12時，黃海6點座標連線範圍內，有重大軍事活動。
航行警告全部內容如下：
黃海，自4月18日0900時至1200時，在36-02.70N120-16.87E、36-02.20N120-17.00E、36-00.92N120-24.55E、36-00.55N120-27.70E、36-02.15N120-27.70E和36-03.10N120-25.55E諸點連線範圍內進行重大軍事活動。禁止駛入。
事實上南韓美國與日本的聯合反飛彈演習，17日白天已經在南韓以東的公海舉行。這是韓美日三國時隔不到兩個月，再次舉行針對北韓核威脅所進行的飛彈防禦演習。
南韓媒體報導，這是尹錫悅政府上台以來，第三次舉行韓美日海上反導彈演習。
因此有網友認為中國18日的「重大軍事活動」，恐怕只是在青島的小範圍裡「炸魚」罷了。
圖/中國網路
美日韓今日在東海的公海區域，實施導彈防禦操演，以加強三邊的安全合作，應對朝鮮不斷升級的核導彈威脅。— SHENG (@sheng678989) April 17, 2023
與此同時，中國海事局也宣布，將在黃海進行重大炸魚活動，大家不要大驚小怪！ pic.twitter.com/5ZI0x4fHAN
圖/取自推特 Hongkongers is NOT Chinese@fffhk201906