【快訊】中國海事局突發航行警告　預告黃海18日上午有「重大軍事活動」

更新時間: 2023-04-18 01:29

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 據中國海事局網站4月17日最新消息，青島海事局發佈航行警告，4月18日9時至12時，黃海部分海域進行重大軍事活動，禁止駛入。

中國海事局航行警告稱，4月18日9時至12時，黃海6點座標連線範圍內，有重大軍事活動。

航行警告全部內容如下：

黃海，自4月18日0900時至1200時，在36-02.70N120-16.87E、36-02.20N120-17.00E、36-00.92N120-24.55E、36-00.55N120-27.70E、36-02.15N120-27.70E和36-03.10N120-25.55E諸點連線範圍內進行重大軍事活動。禁止駛入。

事實上南韓美國與日本的聯合反飛彈演習，17日白天已經在南韓以東的公海舉行。這是韓美日三國時隔不到兩個月，再次舉行針對北韓核威脅所進行的飛彈防禦演習。

南韓媒體報導，這是尹錫悅政府上台以來，第三次舉行韓美日海上反導彈演習。

因此有網友認為中國18日的「重大軍事活動」，恐怕只是在青島的小範圍裡「炸魚」罷了。

圖/中國網路

圖/取自推特 Hongkongers is NOT Chinese@fffhk201906