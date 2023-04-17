「貿易壁壘」調查　經濟部長王美花：中國首次透過WTO管道通知台灣

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 中國日前宣布對台灣展開貿易壁壘調查，經濟部長王美花今天（17日)表示，這是中國首次透過WTO代表團管道通知台灣，過往中國曾針對反傾銷案件書面表示意見，目前台灣已跨部會討論因應，由行政院經貿談判辦公室（OTN）統籌，經濟部則是分析產業面影響。

中國商務部12日下午突然發布公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查持續最長9個月，最遲預計在2024年1月12日結束。經濟部15日證實，中國透過世界貿易組織（WTO）代表團通知台灣。

王美花今天出席「112年冷氣適溫運動宣示大會」會前受訪時表示，針對貿易壁壘調查，確實是中國第一次透過世界貿易組織（WTO）向台灣反映；中國過往在WTO曾針對反傾銷案子有簡單書面意見，但是並沒有正式溝通。

王美花表示，中國剛起案調查貿易壁壘，政府也已啟動跨部會討論，並交由OTN主責，經濟部將針對產業面做相關分析、密切討論對產業的影響。

此外，媒體詢問工業生產指數攸關庫存去化的存貨率偏高， 中央社引述王美花表示，國際景氣因通膨等因素，廠商目前仍在庫存去化，但她相信台灣產業具有國際競爭力，待國際景氣復甦，經濟表現會更好；另經濟部也透過疫後特別條例，提供輔導協助中小企業智慧化、低碳化以及人才培訓，維持企業韌性。