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防中共渡輪「以民運軍」突擊台灣港口　我國防部: 可啟動「區域聯防」機制

➤海軍陸戰隊4艘M109新式特種作戰突擊艇，17日上午由左營軍港出發，接近中午時在台東外海快速移動，飆速進到台東富岡漁港，特殊的造型，吸引漁民與遊客目光。➤日前國防部智庫、國防安全研究院也曾示警，台灣須提防中共將武裝部隊暗藏於類似的民用船隻。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/17 21:05
4艘海軍陸戰隊新式特種作戰突擊艇，17日現蹤台東富岡漁港，吸引不少目光。（民眾提供）中央社

4艘海軍陸戰隊新式特種作戰突擊艇，17日現蹤台東富岡漁港，吸引不少目光。（民眾提供）中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）4艘海軍陸戰隊新式特種作戰突擊艇，今天(17日) 中午出現台東外海快速移動，飆速進到台東富岡漁港，特殊的造型讓漁民與遊客好奇搶拍。

海軍陸戰隊4艘M109新式特種作戰突擊艇，上午由左營軍港出發，接近中午時在台東外海快速移動，飆速進到台東富岡漁港，特殊的造型，還有全副武裝的配備，吸引漁民與遊客目光。

突擊艇停靠在海巡艇停泊區，除了軍方人員待命，海巡人員也協助戒護，在漁港修船的工人說：「這是第一次看到突擊艇進駐，要打仗了嗎？」遊客則是興奮的說難得有機會這麼靠近拍照。

根據海軍資訊，M109是以高強度複合材料製造，具耐風浪特性的深V滑航型設計，槍座、座椅等裝備採快拆式設計，使船體載台能依任務特性快速調整部署，並配有50機槍、40榴彈槍及74機槍。

中央社報導，M109特種作戰突擊艇長11.2公尺、寬3.2公尺、高4.5公尺、最大船速46節、重量空載4噸（滿載5.8噸）、續航力300浬以上（35節），可搭載8至10名武裝人員。

另外為防範中共透過客貨輪「以民運軍」突擊台灣港口，國防部表示，若遇搭載共軍武裝人員，航港局立即啟動「區域聯防」機制，迅速通報周邊憲警消及國軍，作戰區戰備部隊將快速應援，適切提升戰備等級。

中共對台威脅日益升高，為了防範中共透過民用客貨輪「以民運軍」威脅台灣各地港口，根據國防部送抵立法院的報告，區分為海巡署、警政署及軍方三大區塊的應處措施。

國防部說明，為了國防安全考量，與海巡、警政等單位共同研討因應中共將中遠之星作為作戰載具，搭載兵力對台灣碼頭或港區重要設施進行突擊破壞，因此將突發狀況區分「輕」（海巡及港警支援）、「中」（憲兵、警消支援）及「重」（港口周邊的國軍部隊及作戰區地面戰備部隊支援）三個威脅。

海巡署也在報告中指出，客貨輪靠泊碼頭後，將由登檢小組長攜帶無線電並在登船前、中、後回報登船時間、檢查狀況及離開時間，若遇突發狀況可立即按下無線電緊急按鈕，此時應變人員將前往支援，若遇不可控情況，則進一步通知憲兵、警察與消防等單位。

警政署說明，客貨輪靠泊後人員經空橋進入管制區，依序完成疾管署（人員檢疫）、移民署（護照）、動植物防疫檢疫局（動植物及其產品）及海關（行李）等檢查後才可進入入境大廳，而在入境大廳門前配置專責港警，若遇突發狀況或不可控狀況，依循上述程序進一步通知相關單位。

國防部提及，若遇到搭載共軍等武裝人員，航港局航務中心則立即啟動「區域聯防」機制，迅速通報港口周邊的憲、警、消及國軍部隊，作戰區戰備部隊快速應援後，建立攔截點與封鎖線，國軍也將適切提升戰備等級全面應對，以防範衝突擴散。

根據中央社，中遠之星為兩岸間的定期客貨滾裝輪，定期航行廈門至基隆、台中、高雄等地，中遠之星2萬6847噸，可裝載150輛汽車，旅客683人及256個標準貨櫃，日前國防部智庫、國防安全研究院也曾示警，台灣須提防中共將武裝部隊暗藏於類似的民用船隻。
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