中國犯罪組織策畫？南韓江南補習街毒品飲料事件　主嫌半年前即赴中

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日前南韓江南地區補習街發生「毒品飲料事件」，根據南韓警方調查，主嫌在半年前即赴中國，疑為中國電話詐騙組織所策畫。

根據韓聯社報導，首爾警察廳於新聞發布會表示，主嫌李某（25歲，韓國籍）去年向周圍的親朋好友告知自己要到中國加入電話詐騙，接著於10月17日前往中國，警方認為，李某即是從那時開始策畫此事件。

李某決定利用毒品飲料進行電話詐騙後，便聯繫了國中同學吉某（25歲），根據吉某陳述，他依照李某的指示將冰毒加入牛奶內，並利用高速巴士或快遞將飲品送至首爾，警方已掌握到李某匯款數十萬韓元給吉某的明細，正在調查這當中是否為瓜分犯罪所得。

另外，一名中國籍的朴某（39歲）也參與了犯罪過程，他負責將待分裝毒品飲料的空瓶、箱子等物品運向韓國；另外一名39歲的金姓嫌犯，則是負責向詐騙組織提供偽造的電話號碼，日前已於仁川遭警方逮捕，並扣押6台筆記型電腦、96台USB數據機，368個手機usim卡。

根據警方所掌握到的資訊，金某至今已涉及43起電話詐騙，一共騙取8億2千600萬韓元（約2000萬元台幣）。根據調查，金某所管理的號碼多達100組，一組電話號碼1萬韓元（約260元台幣）。

另外，其中一名負責分發毒品飲料給學生的20多歲金某，亦屬電話詐騙集團一員，負責回收贓款。

警方為將李某及負責運送飲料瓶等的朴某遣返國內，已向國際刑警組織申請了紅色通緝令。此外，警方認為，策劃此次犯罪的電話詐騙組織「上游」位在中國，因此正在追蹤李某等人策劃犯罪的基地或集體宿舍。

警方表示，該犯罪集團因電話詐騙收入減少，因而策畫出了結合毒品的新型犯罪，因此嫌犯的目的應該不是為了引誘民眾吸毒成癮，而是為了增加電話詐騙收益所想出的新手法。

中央社報導，嫌犯招募的工讀生3日下午收到快遞送來的毒品飲料後，當天傍晚至晚間9時在位於江南的大峙洞補習街以試飲活動名義向學生分發飲料，並以確認購買意願為由，蒐集學生家長電話；隔天由其他同夥從中國撥打電話，以威脅要舉發學生吸食毒品的方式詐取金錢。

據分析，這些毒品飲料中，每瓶皆混入3次吸食份量的冰毒，對於未曾吸食過冰毒的人而言，會造成嚴重的精神紊亂及生理損傷。

發送出的飲料共18瓶，目前已有8瓶確認被喝過，共8名學生及1名家長受害，4瓶未喝下，剩下的6瓶仍在追查中。

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