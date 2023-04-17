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福智文教基金會2023「儒學營」圓滿　探尋孟子人性本善的教育本質

提供修心養性、仁德施政的良方

By 台灣英文新聞
2023/04/17 17:36
福智文教基金會2023「儒學營」，探尋孟子人性本善的教育本質，提供修心養性、仁德施政的良方，總計366人參與。(照片由福智文教基金會提供)...

福智文教基金會2023「儒學營」，探尋孟子人性本善的教育本質，提供修心養性、仁德施政的良方，總計366人參與。(照片由福智文教基金會提供)...

在動盪的時代，如何停戰止紛、引領新局，尋求安定人心、穩定社會的完善良方？福智文教基金會每年舉辦儒學營，期望透過探詢孔孟等聖賢的智慧，將中華文化浩然正氣的美德薰養於心、揚善於世，開創當代社會和諧幸福之道。今年儒學營已歷第8屆，於4月16日假福智學堂圓滿舉辦，以養浩然氣、行王道風的孟子思想為主軸，邀請臺灣大學特聘講座教授黃俊傑、臺灣師範大學東亞學系教授張崑將蒞臨專題講座。同時，由榮獲歷屆《尊親獎》的孝行楷模黃惠美、關婉玲、吳幸融、李豐達，以及獲經典生活實踐獎的陳如馨，現身分享忠順事親及落實經典於生活中，實踐謹身節用、孝無終始的大孝行誼。營隊同時開放全臺及海外有志之士線上參與，實體與線上總計366人共襄盛舉。

臺灣大學特聘講座教授黃俊傑以「繚繞耳畔，深叩心弦：在東亞的地平線上傾聽孟子的呼喚」為題做專題講座。黃教授闡述，孟子具有強韌的生命力與強烈的使命感，其人格特質感召並影響千年來眾多的思想家、政治家及士人學子。他主張性善，胸懷寬廣，長期周遊列國，實行以德服人的仁政王道，呼籲統治者保民愛民，與民同樂，人民自然擁戴君主，國家則自然富強安定，達到「幼吾幼以及人之幼，老吾老以及人之老」的理想境界。他具有「如欲平治天下，當今之世，捨我其誰也？」的偉大胸懷，促使他孜孜不倦地推行仁政，即使身處困厄，也能持志向道。黃教授說明，孟子之學是歷經千年的智慧涵養，能在當今人心動亂的世代中，做為人民修心養性及國家社會仁德施政、經世致用的完善良方。

以「交鄰國有道乎：孟子思想與世界和平」專題講座的臺灣師範大學東亞學系教授張崑將說明，當今世界局勢變化甚快，戰爭紛亂，引發通貨膨脹、糧食危機等，加上極端氣候、災疫蔓延，以及科技日新月異引發的隱憂等，促使人心方向失落，處於高度「危疑的時代」。回顧歷史，孔孟時期的春秋戰國時代，孟子恪守道德情操的救世之心，面對高度霸道功利主義的氣焰中，繼承孔子「以德行仁」的王道理想，開出「心學」藥方的根本之道：提升自我心靈教養，即能開創和諧盛世。而不明白人性本善，所做的事業多是成就自己的功名利祿，霸業當道，功利主義盛行，其結果即如今大國博奕，動輒犧牲小國，世界秩序成為「強欺弱」、「眾暴寡」。而長養「仁德之心」，需從心靈教育著手，也是《論語》將「學而篇」置於首篇的用意。

福智文教基金會執行長郭基瑞說明，基金會長期舉辦「儒學營」、「儒家經典與生活論壇」、「尊親獎」等，認為「經典」是傳續世代聖賢的智慧與道德，並落實於生活中，達到完善自他的美德。曾入圍2020尊親獎孝行楷模的黃惠美分享，為照顧罹患失智的母親，長期在新北、臺東往返，耐心陪伴及安定母親身心。她秉持「老吾老以及人之老」的精神，將自身照護母親的經驗幫助臺東在地老人，令長輩們深受感動。

另外，陳如馨曾獲2022年經典生活實踐獎獲獎人，因罹患癌症受種種治療的辛苦，同時為了陪伴85歲母親，中斷了所有的學習。兩年後，重拾經典學習與背誦，並於2022年通過經典會考6萬多字。她從背誦經典中找到快樂希望及源源不絕的前進動力，更將自身罹癌後從背書中得到的體會及快樂分享給身邊的人，值得讚許。

更新時間 : 2023-04-17 21:52 GMT+08:00

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