藍委: 侯友宜「100%已表態」 國民黨應儘速在5月提總統參選人

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨2024總統提名採徵召，新北市長侯友宜日前出席嘉義高中校慶時喊出「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰」，引起注意。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天(17日) 說，侯友宜「100%是已經表態」。

國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯說，目前大家有志一同，國民黨應該儘速在5月提出總統參選人。

侯友宜15日以傑出校友身分回母校嘉義高中參加校慶活動致詞時提到，「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰」。他接受媒體聯訪被問到「捨我其誰」是否有更深含意時說，國際情勢詭譎多變，國內內政停滯，期待大家團結在一起，每一個人都要勇往直前，以捨我其誰的精神守護台灣，讓國家永續繁榮、和平安定。

曾銘宗今天在立法院回應媒體詢問時表示，明年2024總統大選，現階段侯友宜被視為國民黨最強母雞，侯友宜15日在嘉義高中的致詞，特別提到「守護中華民國，勇往直前，捨我其誰」，基本上可以講說100%是已經表態。

此外，國民黨團書記長謝衣鳯受訪時說，今上午黨團幹部工作會議中，絕大多數的立委都認同侯友宜是國民黨最強母雞。她指出，即便有少數目前不支持的立委，也認為未來國民黨徵召侯友宜成為總統候選人後，一定會共同團結。

謝衣鳯說，目前大家有志一同，國民黨應該儘速在5月提出總統參選人，也期盼黨中央及未來被徵召的總統參選人可以共同整合非綠勢力。

另一方面，新北市政府新聞局今天（17日) 表示，新北市長侯友宜19日率團赴新加坡，進行為期4天3夜的市政國際交流，將與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談交流。

新北市新聞局發布新聞稿指出，侯友宜此行將就城市經濟文化發展、新創及科技產業、青年創業、推動SDGs（永續發展目標）、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟發展、性平與民生議題等範疇，參訪包括南洋理工大學（新創基地NTUitive）在內新加坡公私部門，並與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談交流。

新北市府表示，此次出訪也將行銷新北市重大建設與大型活動亮點，包括鶯歌「新北市美術館」即將落成啟用、7月城市藝術節、10月全國性的台灣設計展等，新北歡樂耶誕城也曾多次攜手新加坡投影團隊打造主燈光雕投影秀，期盼能邀請更多國際友人到訪新北市觀光、交流。

新北市政府此次考察行程隨行官員，新北市府指出，包括經濟發展局局長何怡明、秘書處處長饒慶鈺、新聞局局長張愛晶及青年局局長邱兆梅等人，預計於22日返抵國門。