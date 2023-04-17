八代傳承百年技術　新北三峽青農周子耀種出獨家好茶

三峽古稱「三角湧」，是大漢溪、 三峽溪與橫溪三條溪流匯流之處，孕育出肥沃土壤，加上氣候涼爽， 非常適合茶葉生長，造就三峽百年茶業歷史，其中「日盛製茶」 已傳承至第八代，青農周子耀延續百年技術， 除提供三峽特產碧螺春及蜜香紅茶外， 還種植全台唯一的大紅袍跟一葉茶，歡迎民眾前去品茗。

87年次的周子耀是家中茶行第八代傳人， 畢業後從事餐飲相關工作，但由於車禍受傷， 在父親周平國的建議下回家種茶， 在家幫忙的期間開始對傳承自家茶行有份責任感及榮譽感， 從一開始需要父親協助做茶，到現在自己1個人也能獨自完成茶葉製 程，並於去(2022)年取得茶葉感官品評中級認證。

「日盛製茶」 的茶園自有農地面積約5分地，茶園除種植台茶18號及台茶21號 外，還有大紅袍以及一葉茶，「日盛製茶」 的大紅袍種植於三峽石岩山，採自然農法種植，口感厚實甘甜順口， 帶有獨特的「岩韻」風味，少量茶葉就能泡出風味十足的茶， 特有的風味更獲得2022年法國AVPA世界茶葉比賽的銅牌獎。 而一葉茶不同於其他茶葉，只需要一、二葉便可沖泡， 並且可以重複回沖數次，一葉茶其實就是中藥材裡的苦丁茶， 第一口較苦，第二口回甘，第三口就剩下甘甜口感， 並且一葉茶只有春季才製作，想品嘗的民眾朋友絕對不能錯過！

周子耀表示，茶葉品質是家中茶行最重視的部分，自2020年起不使 用農藥，轉做野放茶，讓茶樹自然生長，朝友善方式管理茶園。

周子耀也表示，家中茶園有全台唯一的大紅袍以及一葉茶，自2022 年返鄉種茶後希望能將獨家好茶推廣給更多人， 並持續精進自身茶葉相關知識與技能，除取得茶葉感官品評中級認證 ，茶行更獲得111年度新北市優良蜜香紅茶比賽頭等獎， 目前正努力考取丙級製茶技術技術士證照， 希望能帶給消費者更高品質的茶葉，與父親一同經營茶行期間， 也帶入年輕人創新思維，逐漸改善家中茶葉傳統包裝， 開拓年輕世代市場。

新北市農業局長李玟表示，新北青農以創新精神，傳承在地文化， 活絡地方經濟，協助在地特色產業鏈永續發展， 農業局作為新北青農最強力的後盾，更將秉持「新北市做大事 農業健康市/式」的理念，與新北青農共同來打拼， 為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、 市民及生態共好的永續大健康環境。

日盛製茶: https://www.facebook.com/ jihsun26681063/?locale=zh_TW

87年次的周子耀是家中茶行第八代傳人，在父親周平國的建議下回家種茶。(照片來源：新北市政府農業局提供)