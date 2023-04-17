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八代傳承百年技術　新北三峽青農周子耀種出獨家好茶

By 台灣英文新聞
2023/04/17 17:25
「日盛製茶」已傳承至第八代，青農周子耀延續百年技術，除提供三峽特產碧螺春及蜜香紅茶外，還種植全台唯一的大紅袍跟一葉茶。(照片來源：新北市政...

「日盛製茶」已傳承至第八代，青農周子耀延續百年技術，除提供三峽特產碧螺春及蜜香紅茶外，還種植全台唯一的大紅袍跟一葉茶。(照片來源：新北市政...

三峽古稱「三角湧」，是大漢溪、三峽溪與橫溪三條溪流匯流之處，孕育出肥沃土壤，加上氣候涼爽，非常適合茶葉生長，造就三峽百年茶業歷史，其中「日盛製茶」已傳承至第八代，青農周子耀延續百年技術，除提供三峽特產碧螺春及蜜香紅茶外，還種植全台唯一的大紅袍跟一葉茶，歡迎民眾前去品茗。

87年次的周子耀是家中茶行第八代傳人，畢業後從事餐飲相關工作，但由於車禍受傷，在父親周平國的建議下回家種茶，在家幫忙的期間開始對傳承自家茶行有份責任感及榮譽感，從一開始需要父親協助做茶，到現在自己1個人也能獨自完成茶葉製程，並於去(2022)年取得茶葉感官品評中級認證。

「日盛製茶」的茶園自有農地面積約5分地，茶園除種植台茶18號及台茶21號外，還有大紅袍以及一葉茶，「日盛製茶」的大紅袍種植於三峽石岩山，採自然農法種植，口感厚實甘甜順口，帶有獨特的「岩韻」風味，少量茶葉就能泡出風味十足的茶，特有的風味更獲得2022年法國AVPA世界茶葉比賽的銅牌獎。而一葉茶不同於其他茶葉，只需要一、二葉便可沖泡，並且可以重複回沖數次，一葉茶其實就是中藥材裡的苦丁茶，第一口較苦，第二口回甘，第三口就剩下甘甜口感，並且一葉茶只有春季才製作，想品嘗的民眾朋友絕對不能錯過！

周子耀表示，茶葉品質是家中茶行最重視的部分，自2020年起不使用農藥，轉做野放茶，讓茶樹自然生長，朝友善方式管理茶園。

周子耀也表示，家中茶園有全台唯一的大紅袍以及一葉茶，自2022年返鄉種茶後希望能將獨家好茶推廣給更多人，並持續精進自身茶葉相關知識與技能，除取得茶葉感官品評中級認證，茶行更獲得111年度新北市優良蜜香紅茶比賽頭等獎，目前正努力考取丙級製茶技術技術士證照，希望能帶給消費者更高品質的茶葉，與父親一同經營茶行期間，也帶入年輕人創新思維，逐漸改善家中茶葉傳統包裝，開拓年輕世代市場。

新北市農業局長李玟表示，新北青農以創新精神，傳承在地文化，活絡地方經濟，協助在地特色產業鏈永續發展，農業局作為新北青農最強力的後盾，更將秉持「新北市做大事 農業健康市/式」的理念，與新北青農共同來打拼，為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

日盛製茶: https://www.facebook.com/jihsun26681063/?locale=zh_TW

八代傳承百年技術　新北三峽青農周子耀種出獨家好茶

87年次的周子耀是家中茶行第八代傳人，在父親周平國的建議下回家種茶。(照片來源：新北市政府農業局提供)

更新時間 : 2023-04-17 21:52 GMT+08:00

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