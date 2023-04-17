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北大玩具節！世代共融合　土城社福中心與北大社科院USR合作

By 台灣英文新聞
2023/04/17 17:16
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

由國立臺北大學社科院USR計畫與臺灣玩具圖書館協會所舉辦的第六屆「北大玩具節」，日前在北大三峽校區舉行，新北市土城社福中心應邀參加，今年主題為「世代共融」，土城社福中心特別將社福專車化身為行動宣導車，和行動銀髮俱樂部、早療行動車一同加入，進行兒少網路安全等宣導，並設計全家踢毽子遊戲，讓爺奶、爸媽跟孩子們，一起共玩、共融。

土城社福中心主任陳柏年表示，高齡化浪潮襲捲而來，長者在地樂活服務也愈顯重要，為呼應北大玩具節此次世代共融主題，特別結合新北市志願服務協會的行動銀髮俱樂部，和伊甸基金會的早療行動車一起加入，以全齡模式提供串連服務。

新北市志願服務協會理事長劉素枝表示，協會受社會局委託，平時巡迴偏區提供老人福利資訊、高齡道路安全、防詐騙等宣導，並提供卡拉OK、下午茶等服務，這次參與「北大玩具節」，讓長輩與小朋友一起玩古早味的童玩。

陳柏年表示，北大玩具節就像社區連結的平台，逐年吸引民眾參加，土城社福中心自2018年起推動「三城親」社區服務方案，2019年便與北大USR合作辦理兒少營隊、佈老志工switch 體驗活動等，未來也會持續與臺北大學社科院USR計畫合作，並精進全齡脆弱家庭預警機制，整合資源在地紮根，讓社區永續共融共好。

更新時間 : 2023-04-17 21:52 GMT+08:00

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