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新北區區有公益寫作班　以閱讀寫作翻轉弱勢學生

By 台灣英文新聞
2023/04/17 17:12
獲獎學生大合影。(照片由新北市教育局提供)

獲獎學生大合影。(照片由新北市教育局提供)

新北市教育局自2019年起與聯合報系合作推動公益寫作班，今(2023)年邁入第5年，共計在30所國小開班，區域遍及全市29個行政區，近1,050名學生參與。公益寫作班由聯合報邀請專業講師到各校，以系列寫作課程培養孩子自主閱讀力、批判思辨力及多元表達力，並從一千多篇作品中，評選出5位特優，146位佳作作品，透過今(17)日頒獎典禮，切磋文筆分享所學。

教育局長張明文表示，寫作能力是孩子們未來的競爭力，新北長期推動閱讀教育，希冀能開啟孩子的視野，讓學生在寫作過程中，培養出與世界接軌的閱讀素養。優異的得獎作品，讓人非常感動，希望孩子們能持續寫作、充實自我、實現夢想。

國小組以「我的充電站」為主題，5位特優的獲獎學生分別為三芝國小張博欣、北峰國小黃柔依、安坑國小朱沂婕、秀朗國小簡大堯及金龍國小李雨潔。三芝國小張博欣同學說，他自己喜歡將生活所見一一寫在本子裡，老師見他喜歡寫東西，因此讓他參加了寫作班。五天的課程，學到各種寫作方式，及以親身經歷或舉例的方式讓寫作內容更豐富。他自己也看到了其他同學的文章，藉由老師說明優缺點，以及同學的分享，讓自己在寫作上更增加信心，也更了解如何寫出一篇「作文」。

北峰國小黃柔依同學表示，老師說過作文很重要，要學習把腦中的想法通順流暢的寫出來，而不是只有嘴巴說說，他自己想透過聯合報作文班增進作文功力。作文班的老師很親切，上課的方式生動有趣，利用影片讓他們了解成語的由來、透過問答刺激思考，以及各種不同的練習。寫作前還會指導寫作方向。起初自己因為緊張無法下筆，老師更是耐心的指導。很開心能參加這次的作文班，並得到不錯的獎項，希望明年繼續參加。

秀朗國小教務主任蔡信成表示，感謝聯合報對於公益推展及閱讀寫作的重視，讓學校有機會在寒假為莘莘學子辦理公益閱讀寫作班課程，讓弱勢且有意願的學生，可以參與這樣的學習；看學生上課的表情，就能知道他們是歡喜，而且有所收穫。寫作課程結束後，將學生作品集結成冊，送給參加的學生，當學生看到自己的文章被收錄，是作文學習路上很大的鼓勵。課程最後一天，許多學生問他，之後會不會再辦呢？從學生的眼神裡，他看見了學生的學習動機與熱情。

教育局表示，新北市在國語文教育推動上，鼓勵孩子跨域深度閱讀、時時吸收新觀點、多觀察生活大小事及反思所學，並運用寫作技巧分析與創意發想，培養自主學習力；國小高年級學生在畢業前更要完成一份個人或小組的統整性主題/專題/議題探究課程研究報告。書寫不再只是課堂作業，而是以寫作搭起連結世界的橋樑，讓新北孩子培養思考邏輯能力，提升自我競爭力。

新北區區有公益寫作班　以閱讀寫作翻轉弱勢學生

112年度國小公益寫作班頒獎典禮合影。(照片由新北市教育局提供)

更新時間 : 2023-04-17 21:51 GMT+08:00

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