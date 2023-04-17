新北區區有公益寫作班　以閱讀寫作翻轉弱勢學生

新北市教育局自2019年起與聯合報系合作推動公益寫 作班，今(2023)年邁入第5年，共計在30所國小開班， 區域遍及全市29個行政區，近1,050名學生參與。 公益寫作班由聯合報邀請專業講師到各校， 以系列寫作課程培養孩子自主閱讀力、批判思辨力及多元表達力， 並從一千多篇作品中，評選出5位特優，146位佳作作品，透過今 (17)日頒獎典禮，切磋文筆分享所學。

教育局長張明文表示，寫作能力是孩子們未來的競爭力， 新北長期推動閱讀教育，希冀能開啟孩子的視野， 讓學生在寫作過程中，培養出與世界接軌的閱讀素養。 優異的得獎作品，讓人非常感動，希望孩子們能持續寫作、 充實自我、實現夢想。

國小組以「我的充電站」為主題，5位特優的獲獎學生分別為三芝國 小張博欣、北峰國小黃柔依、安坑國小朱沂婕、 秀朗國小簡大堯及金龍國小李雨潔。三芝國小張博欣同學說，他自己喜歡將生活所見一一寫在本子裡，老師見他喜歡寫東西， 因此讓他參加了寫作班。五天的課程，學到各種寫作方式， 及以親身經歷或舉例的方式讓寫作內容更豐富。他 自己也看到了其他同學的文章，藉由老師說明優缺點， 以及同學的分享，讓自己在寫作上更增加信心， 也更了解如何寫出一篇「作文」。

北峰國小黃柔依同學表示，老師說過作文很重要， 要學習把腦中的想法通順流暢的寫出來，而不是只有嘴巴說說，他 自己想透過聯合報作文班增進作文功力。作文班的老師很親切， 上課的方式生動有趣，利用影片讓他們了解成語的由來、 透過問答刺激思考，以及各種不同的練習。 寫作前還會指導寫作方向。起初自己因為緊張無法下筆， 老師更是耐心的指導。很開心能參加這次的作文班， 並得到不錯的獎項，希望明年繼續參加。

秀朗國小教務主任蔡信成表示， 感謝聯合報對於公益推展及閱讀寫作的重視， 讓學校有機會在寒假為莘莘學子辦理公益閱讀寫作班課程， 讓弱勢且有意願的學生，可以參與這樣的學習；看學生上課的表情， 就能知道他們是歡喜，而且有所收穫。寫作課程結束後， 將學生作品集結成冊，送給參加的學生， 當學生看到自己的文章被收錄，是作文學習路上很大的鼓勵。 課程最後一天，許多學生問他，之後會不會再辦呢？ 從學生的眼神裡，他看見了學生的學習動機與熱情。

教育局表示，新北市在國語文教育推動上，鼓勵孩子跨域深度閱讀、 時時吸收新觀點、多觀察生活大小事及反思所學， 並運用寫作技巧分析與創意發想，培養自主學習力；國小高年級學生 在畢業前更要完成一份個人或小組的統整性主題/專題/議題探究課 程研究報告。書寫不再只是課堂作業，而是以寫作搭起連結世界的橋 樑，讓新北孩子培養思考邏輯能力，提升自我競爭力。

112年度國小公益寫作班頒獎典禮合影。(照片由新北市教育局提供)