Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣腸病毒疫情升溫　從日常保健來預防！中醫：四季茶飲＋多喝水可降低腸胃的濕熱毒氣

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/17 16:57
含有紫蘇葉、藿香、枇杷葉等中藥材的四季茶飲能夠清熱解毒、健胃整腸。（恩主公醫院提供）

含有紫蘇葉、藿香、枇杷葉等中藥材的四季茶飲能夠清熱解毒、健胃整腸。（恩主公醫院提供）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國內腸病毒蠢蠢欲動！恩主公醫院中醫部內婦兒科廖唯宇主任表示，預防腸病毒除了勤洗手、戴口罩之外，若能做好腸胃道的保健，加強腸胃道的免疫力，也能降低腸病毒傳播的風險。

腸病毒是一群病毒的總稱，病毒種類總共有數十種以上，以3至5月為主要流行期，會經由糞口、飛沫或接觸傳染，潛伏期約3到5天，是幼兒常見的疾病。

廖唯宇解釋，中醫認為腸病毒是屬於熱毒火盛類的疾病，其症狀為皰疹性咽喉炎、手腳出現紅疹與水泡、口瘡，這些症狀在中醫上也是屬於火熱毒盛的表現。

根據中醫節氣法則與腸病毒症狀的特性，中醫常用清熱解毒的治療方劑，例如葛根黃芩黃連湯、清咽利嗝湯，涼膈散、五味消毒飲、普濟消毒飲，這些方劑在臨床上會根據病人臨床的表現與體質，去選擇相對應的處方，加速緩解患者的不適、縮短疾病的療程。

飲食方面，盡量避免食用容易造成體質火熱毒盛的食物，像是炸、烤、辣等，以免內外火毒相迫引發疾病。尤其兒童的體質屬於心肝常有餘（生機蓬勃、能量活躍外張之狀）；日常作息部分，則建議應讓兒童多動早睡，使心氣得以宣降、肝氣得以舒發，避免心肝有餘的體質過旺，並少吃甜食、冰品，達到飲食均衡。

除了飲食忌口，廖唯宇建議可飲用含有紫蘇葉、藿香、枇杷葉等藥材的四季茶飲，紫蘇葉可以解毒理氣，藿香能祛濕解暑，枇杷葉有降火和胃的效果，整體有健胃整腸、清熱解毒的作用，可於日常作為茶飲保養，並配合正確的飲水觀念（每天至少1500至2000cc），能降低腸胃的濕熱毒氣，避免腸胃道成為火熱類型病毒的繁殖處，類似西醫培養腸胃道好菌的概念，將腸胃保健做好，加強腸胃道的免疫力，從根源改善、預防。

廖唯宇提醒，兒童罹患腸病毒時容易發高燒，嚴重時可能會引起心肌炎與腦膜炎，因此需要特別注意是否出現腸病毒重症表現：意識模糊、呼吸急促、嘔吐、突發性肌肉收縮，若出現以上症狀，應即早就醫，掌握黃金治療時間。
腸病毒
嬰幼兒
兒童

相關新聞

吃得多、愛運動 為何長不高？研究：熬夜會影響生長激素分泌 台灣醫提出「3大改善睡眠建議」
吃得多、愛運動 為何長不高？研究：熬夜會影響生長激素分泌 台灣醫提出「3大改善睡眠建議」
2023/04/13 10:39
道歉了！達賴喇嘛要小男孩「吸他舌頭」影片瘋傳　西藏傳統文化「吐舌禮」還是侵犯兒童？
道歉了！達賴喇嘛要小男孩「吸他舌頭」影片瘋傳　西藏傳統文化「吐舌禮」還是侵犯兒童？
2023/04/10 20:07
孩童也會糖上癮 當心破壞免疫系統屏障 台灣醫曝6招有效戒零食
孩童也會糖上癮 當心破壞免疫系統屏障 台灣醫曝6招有效戒零食
2023/04/09 16:56
美國研究：新冠病毒可穿過胎盤感染胎兒 造成腦損傷
美國研究：新冠病毒可穿過胎盤感染胎兒 造成腦損傷
2023/04/07 14:36
過敏睡不好擾亂生長激素？台灣醫：生長遲緩機率恐增2-5倍
過敏睡不好擾亂生長激素？台灣醫：生長遲緩機率恐增2-5倍
2023/04/06 09:45

更新時間 : 2023-04-17 17:11 GMT+08:00

最受歡迎

準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
彩虹運輸將持續運行！韓劇「模範計程車2」結局收視創新高　SBS證實早在討論第三季
彩虹運輸將持續運行！韓劇「模範計程車2」結局收視創新高　SBS證實早在討論第三季
日本要有賭場了！首座賭場渡假村落腳大阪 年估吸引2千萬客潮
日本要有賭場了！首座賭場渡假村落腳大阪 年估吸引2千萬客潮
與台灣斷交國不應獲美國援助 美眾議員推「停止金援中國友邦法案」
與台灣斷交國不應獲美國援助 美眾議員推「停止金援中國友邦法案」
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
神展開！Netflix黑色喜劇《怒嗆人生》網推爆今年必看　易怒魯蛇強碰寂寞女強人揭壓抑亞洲人瘋狂面
神展開！Netflix黑色喜劇《怒嗆人生》網推爆今年必看　易怒魯蛇強碰寂寞女強人揭壓抑亞洲人瘋狂面
中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨
中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨