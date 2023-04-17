台灣腸病毒疫情升溫　從日常保健來預防！中醫：四季茶飲＋多喝水可降低腸胃的濕熱毒氣

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內腸病毒蠢蠢欲動！恩主公醫院中醫部內婦兒科廖唯宇主任表示，預防腸病毒除了勤洗手、戴口罩之外，若能做好腸胃道的保健，加強腸胃道的免疫力，也能降低腸病毒傳播的風險。

腸病毒是一群病毒的總稱，病毒種類總共有數十種以上，以3至5月為主要流行期，會經由糞口、飛沫或接觸傳染，潛伏期約3到5天，是幼兒常見的疾病。

廖唯宇解釋，中醫認為腸病毒是屬於熱毒火盛類的疾病，其症狀為皰疹性咽喉炎、手腳出現紅疹與水泡、口瘡，這些症狀在中醫上也是屬於火熱毒盛的表現。

根據中醫節氣法則與腸病毒症狀的特性，中醫常用清熱解毒的治療方劑，例如葛根黃芩黃連湯、清咽利嗝湯，涼膈散、五味消毒飲、普濟消毒飲，這些方劑在臨床上會根據病人臨床的表現與體質，去選擇相對應的處方，加速緩解患者的不適、縮短疾病的療程。

飲食方面，盡量避免食用容易造成體質火熱毒盛的食物，像是炸、烤、辣等，以免內外火毒相迫引發疾病。尤其兒童的體質屬於心肝常有餘（生機蓬勃、能量活躍外張之狀）；日常作息部分，則建議應讓兒童多動早睡，使心氣得以宣降、肝氣得以舒發，避免心肝有餘的體質過旺，並少吃甜食、冰品，達到飲食均衡。

除了飲食忌口，廖唯宇建議可飲用含有紫蘇葉、藿香、枇杷葉等藥材的四季茶飲，紫蘇葉可以解毒理氣，藿香能祛濕解暑，枇杷葉有降火和胃的效果，整體有健胃整腸、清熱解毒的作用，可於日常作為茶飲保養，並配合正確的飲水觀念（每天至少1500至2000cc），能降低腸胃的濕熱毒氣，避免腸胃道成為火熱類型病毒的繁殖處，類似西醫培養腸胃道好菌的概念，將腸胃保健做好，加強腸胃道的免疫力，從根源改善、預防。

廖唯宇提醒，兒童罹患腸病毒時容易發高燒，嚴重時可能會引起心肌炎與腦膜炎，因此需要特別注意是否出現腸病毒重症表現：意識模糊、呼吸急促、嘔吐、突發性肌肉收縮，若出現以上症狀，應即早就醫，掌握黃金治療時間。