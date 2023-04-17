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臺灣證交所：上週外資在集中市場買超203.36億元

買超開發金5.36萬張最多，另賣超聯電2.90萬張最多。

By 台灣英文新聞
2023/04/17 16:56

根據台灣證券交易所統計，上週(2023/4/10~2023/4/14）外資在集中市場總買進金額為3,359.45億元，總賣出金額為3,156.09億元，買超為203.36億元，另統計自2023年年初至4月14日止，外資總買進金額為4兆2,831.65億元，總賣出金額為4兆437.05億元，累計買超為2,394.60億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆1,062.84億元新台幣，占全體上市股票市值的40.27%，較4月7日的20兆1,609.92億元新台幣，減少547.08億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為第一名：開發金：買進85,951千股，賣出32,366千股，買超53,585千股；第二名：新光金：買進61,803千股，賣出20,407千股，買超41,396千股；第三名：群創：買進160,066千股，賣出123,006千股，買超37,060千股。

台灣證券交易所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：聯電：買進80,211千股，賣出109,206千股，賣超28,995千股；第二名：日月光投控：買進27,469千股，賣出52,761千股，賣超25,292千股；第三名：華邦電：買進57,559千股，賣出71,764千股，賣超14,205千股。

更新時間 : 2023-04-17 17:11 GMT+08:00

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