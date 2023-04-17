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天才兒童可能出現的5個特質 乖巧有禮？門都沒有

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/17 16:32
（圖／Unsplash_<a href="https://unsplash.com/@anniespratt">Annie Spratt</a> ）

（圖／Unsplash_Annie Spratt ）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）望子成龍、望女成鳳的父母，總是企盼自己的孩子就是那天選之人，但要如何鑑定寶貝是否天資聰穎呢？專家總結出天賦異稟的孩子會有的5大跡象。有趣的是，世俗眼光中懂事有禮、表現優異的孩子，往往不是當天才的那塊料。

CNBC引述美國非營利組織戴維森研究所（Davidson Institute）專家說法，點出了以下5個徵兆：

一、非同步發展（Asynchronous development）

你的孩子明明很機靈，卻常忘了刷牙，連簡單的綁鞋帶都綁不好？資優生常見不協調發展特質，亦即在各種面向出現了快慢不一的發展。舉例：一個有天分的8歲孩童，閱讀能力可能達7年級生程度，數學能力5年級，社交技能符合其年紀，情緒管理卻劣於同齡生。

二、小小年紀就展現出情感深度與高敏感特質

神經學專家指出，聰慧的孩童對周遭世界的情緒反應更為強烈。舉例，他們可能很難因為一齣劇主角受傷、情緒低落就看得津津有味，卻擁有強大正義感，情況不對勁時，他們會感到挫折、失望。

然而，由於身心發展不同步，他們可能缺乏能駕馭這種「強烈感受」的情緒調節能力。

三、存在問題

天資過人的孩子，有著無法滿足的好奇心，特別是探討生命各個面向存在的意義。他們可能會對死亡、貧窮、氣候變遷、不公義等議題特別關心。舉例：就算是專門拍給孩童看的電影、童書，當涉及霸凌議題時，孩子可能會問的問題是，社會的本質。

常見的問題如，「人死後會如何？」「為何世上會發生不好的事？」

四、獨特興趣或老成幽默感

對於能講出高級的化學雙關語，或研究大城市地鐵路線圖的孩童，父母往往會操心孩子是否太過早熟，「太不像個孩子」。但事實上，這類孩子對特定主題可能擁有比同齡者更強大的理解能力。

五、學校表現差

悟性過人的孩子，需要不時的心智刺激。由於學習速度比同儕快得多，在學校很容易感到無聊。這種缺乏挑戰性、不夠有趣的環境，恐使資優生失去學習動力。

如此一來，擁有極佳推理技能與記憶力的他們，即便能輕鬆完成任務，卻可能覺得無趣、沒意思，而不想嘗試，導致表現不佳。

天賦之所以為天賦，在於腦子與眾不同。對於這類孩子，若能及早發現，輔以資源開發潛能，可望激發出不同凡響的可能性。你的孩子也有以上特質嗎？不妨求助專業機構，測試他是否就是那佼佼不群者。
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