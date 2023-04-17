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台北美福珍愛媽媽 早鳥訂席 贈義大利手工輕珠寶等好禮

By 台灣英文新聞
2023/04/17 16:29
台北美福大飯店提供

台北美福大飯店提供

溫馨五月，迎接母親節外食商機，台北美福大飯店結合兩間中式餐廳「潮粵坊」與「米香」，異國美饌「晴山」日本料理、「GMT」義大利餐廳，以及人氣自助餐「彩匯」，於5月6日起連續兩個週末推出限定餐點，團圓5人桌菜12,800元+10%起，個人套餐2,380元+10%起。4月30日前訂席滿額，享果汁暢飲、精選酒款或義大利Cameo Italiano品牌輕珠寶(最高價值4,900元)。母親節當日更邀請到國寶級布袋戲大師李天祿的掌中劇團，於宴會廳帶來精彩的食藝饗宴，每桌28,800元+10%。

享「港台」好味 中式桌宴歡聚好食光

多道海陸珍味澎湃上桌的中式桌宴，向來是歡聚母親節的首選。台北美福館内的「潮粵坊」港潮餐廳及米其林一星餐廳「米香」台菜，於5月13日至14日提供了兩輪的用餐時段，滿足桌宴的預訂需求，節日限定的桌菜皆因應不同的家庭人數，提供有五人桌宴，每桌12,800元+10%起，以及十人團圓桌菜，每桌22,800元+10%起，想擁有專屬用餐空間，包廂限定的十人桌宴，每桌28,800元+10%起。闔家品嚐港式片鴨、撚手粵菜，或是台味手路菜等米其林星級料理。4月30日前預約付訂，還可享每桌果汁暢飲或精選紅酒。

想給媽媽特別的節日感受，美福於今年母親節特別邀請布袋戲大師李天祿的「亦宛然」掌中劇團，為賓客們帶來感人的劈山救母戲劇。「亦宛然」掌中劇為台灣僅存以現場樂師演奏的傳統劇團，聽著傳統板鼓、胡琴等樂器隨著劇情演奏，引領觀眾入戲，宛若早期戲棚下觀戲的氛圍，欣賞精彩的演出，還可品嚐美福宴會廳的多道海陸珍味，感受熱鬧、溫馨的食藝饗宴。5月14日午宴限定，每桌十人28,800元+10%，訂席加贈價值2,000元的美福滴雞精乙盒。

味蕾悠遊「義日」風情 個人套餐慢食享樂

細細品味，優雅慢食，讓母親享用異國風料理溫馨過節。5月6日至7日、5月13日至14日「晴山」日本料理及「GMT」義大利餐廳分別提供有精緻到味的個人套餐。提供有鐵板區、炭火區、火鍋及桌席套餐的「晴山」日本料理，日籍料理長於活動期間推出母親節限定套餐，每套2,800元+10%，嚴選脂香豐潤的日本A5和牛，肉香鮮嫩的美國極黑沙朗，以及鮮味鮑魚與波士頓龍蝦等食材，於不同料理區透過廚藝團隊的匠心烹調，推出道道精緻好味。預訂5月13日或14日套餐並於4月30日完成付訂，用餐當日每位加贈精選啤酒乙杯。

由義籍主廚領軍的GMT義大利餐廳，同樣於五月的前兩個週末推出限定餐點，向來廣受喜愛的週末早午餐，半自助式的餐點服務，提供有前菜「舒肥鮮嫩龍蝦身」，搭配主菜招牌菜「托斯卡尼燉海鮮」或香嫩「美國極黑和牛」等菜色，用餐還可盡情享用自助餐檯區的多道義式佳餚，義式早午餐每位2,380元+10%。晚間聚餐，提供有個人精緻套餐，每套2,880元+10%，可品嚐鮮美白蘆筍、義式澄清湯搭配鮮味龍蝦、香煎美國肋眼牛排及義大利卡諾里捲等餐點。4月30日前預訂晚間套餐並付訂，消費滿5,800元贈送英國倫敦The White Company Noir沐浴組 (價值380元)，消費滿16,800元起，贈義大利Cameo ltaliano手工貝雕戒指(價值2,300元)或貝雕手鍊(價值4,900元)。

溫馨母親節 「心馨相連」甜蜜媽媽的心

來自法國的西點主廚選用進口香濃巧克力，搭配酸甜風味的莓果慕斯內餡及招牌磅蛋糕於Moment café & bakery推出「心馨相連」莓果蛋糕，慕斯酸香微甜，巧克力香濃柔順，再搭配帶有口感的奶香磅蛋糕，香甜不膩。外觀綴有滿滿的心型巧克力，象徵對媽媽無限的感恩之意。4月15日至5月14日期間限定，每款七吋1,860元。

更新時間 : 2023-04-17 17:11 GMT+08:00

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