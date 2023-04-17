寵愛媽媽不手軟 台北凱達母親節專案 入住贈千元保養品

即將迎接五月屬於美麗媽媽們的溫馨之月，台北凱達大飯店推出一系列「馨意滿滿」的住房與餐飲優惠方案，讓大家帶著媽媽來趟輕旅行或是吃大餐…等，輕鬆安排慰勞身心靈的貴婦行程。定價萬元以上的豪華客房搭配母親節限定住宿專案，每房只要2,999元起，大方贈價值1,480元的臉部機能精美保養體驗組乙盒，再享加購母親節蛋糕85折優惠！百宴自助餐則推出五月份女性獨享8折優惠，5/13、5/14帶媽咪用餐享第二人半價優惠，母親節當日(5/14)更加碼贈送媽咪免費肩頸紓壓按摩乙次。在這專屬母親的溫馨節日，把媽媽寵成女王吧！

今年母親節台北凱達與專為台灣人膚質所設計的輕保養品牌「SAWAA」合作，攜手推出「尊寵呵護」住房專案，5月份入住豪華客房平日每房只要2,999元起(原價11,880元)；時尚且擁有獨立起居室的精緻套房平日也只要4,999元起(原價17,380元)，每日限量５間。專案每房贈送價值1,480元的「SAWAA」臉部機能保養體驗組乙盒，內含緊顏肌活修護霜、極光淡斑導白霜、機能面膜，此系列保養品融入天然海洋萃取物，賦予肌膚清爽零負擔的保濕保養，讓媽咪們在旅行中喚回青春的光采！

百宴自助餐廳則推出「5愛媽咪」優惠，５月份女性天天獨享8折優惠，滿八千元贈送價值980元的母親節蛋糕乙個。5/13-5/14帶媽咪來用餐，享兩人同行媽媽５折優惠(折扣皆需另收原價10%服務費)，限量加送康乃馨乙朵！母親節當日(5/14)特別邀請職人按摩進駐，於午/晚餐用餐時段提供媽咪的肩頸紓壓乙次(每位7分鐘體驗)，讓媽媽吃大餐之餘還能放鬆身心、舒緩疲勞！點心坊亦推出向母愛致敬的真摯之作-「純粹‧愛獻」，內餡夾層採用養顏美容的白葡萄蘆薈寒天凍，柔嫩清甜的口感搭配主廚特製酸甜交織的熱帶水果風味醬，清爽點亮味蕾，甜而不膩齒頰留香！６吋定價980元，5/7前享早鳥88折優惠只要862元！

家宴中餐廳於5/1-5/14針對母親節推出「就是愛媽咪」海陸桌菜饗宴擄獲媽媽的味蕾，6人份的桌菜包含：「川味乾燒軟殼蝦」、「霸王花蜜棗煲雞」..等8道菜只要7,800元+10%，預定週一至週四享９折優惠；10人份的桌菜包含：「金銀蒜蒸本港龍蝦」、「三鮮燕玉海參煲」、「雪燕皂角燉銀耳」..等9道美味且滋補養顏的佳餚只要14,520元+10%，凡於活動期間預訂桌菜即贈「純粹‧愛獻」母親節限定6吋蛋糕乙個(價值980元)。