為省錢互相批評、責罵　南韓MZ世代現正流行「乞丐房」

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）在近年這高物價時代下，去年南韓MZ世代（指西元1981~2010年間出生的人）間流行著「無支出挑戰」，近期在Kaokao Talk（類似於Line）中的開放聊天室則是開始流行起「乞丐房」。

根據韓媒首爾經濟報導，近期Kaokao Talk開放聊天室中開始不斷地出現「乞丐房」，有些有性別、年齡限制，但這些聊天室的目的只有一個，大部分「乞丐房」聊天室中的成員需在名字中寫上自己的當月消費預算，並且在聊天室中分享自己的消費金額與明細，若太過「奢侈」，將會遭到其他成員的批評、責罵。

「買礦泉水喝？醒醒吧，要嘛喝自來水，要嘛忍著去公司喝」「去咖啡廳看書？真奢侈，回家看吧」「吃泡麵配三角飯糰？會不會太奢侈」，乞丐房中的成員們在聊天室中，都靠著這類方式互相鞭策，這種互相激勵的方式，似乎反映著比「無支出挑戰」更艱難的生活。

「無支出挑戰」單純是在網路上分享自己的一周支出、省錢方式，以及各種可以獲取折價券、商品券、優惠商品等消息，與「乞丐房」有著相似的目的，但是乞丐房的激勵方式更為激烈。

報導說道，值得注意的是，這類「窮酸相」的消費行為並不是在自己的交友圈分享，而是在匿名空間與匿名對象共享，雖然自嘲「乞丐」似乎可以反映出MZ世代「坦率」的特徵，但事實上卻只能在匿名的情況下如此坦率，而非在同儕之間。

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