台北寒舍艾美酒店「暖愛媽咪」母親節活動

搶攻母親節商機，台北寒舍艾美酒店推出住房、餐飲一系列母親節活動，5月8日至5月31日推出「暖愛媽咪」住房專案，入住主管套每晚16,500元+15.5%起，特別與高空餐廳「SEA TO SKY-Seafood&Bar」合作，一邊享受豪華套餐，

一邊欣賞101與繁華市景，翌日再送探索廚房早餐。寒舍食譜於母親節前一週及當週的週末，推出限定套餐每位3,280元+10%，探索廚房5月13、14日菜色升級推出松葉蟹腳吃到飽。另外，巧克光廊4月15日起販售母親節蛋糕5吋1,080元，5月7日前訂購享早鳥優惠。凡預訂母親節住房專案或於活動期間在館內餐飲消費達滿額，限量贈北歐丹麥質感家居品牌GREENGATE禮盒組。

孝親假期時尚住房 高空美饌享受幸福氛圍

台北寒舍艾美酒店母親節規劃「暖愛媽咪」住房專案，5月8日至5月31日雙人入住主管套房每房每晚16,500元+15.5%起、景隅套房每房每晚18,000元+15.5%起，專案可享高空景觀餐廳「SEA TO SKY-Seafood&Bar」雙人份豪華套餐，可彈性選擇室內午間套餐或戶外101夜景酒吧晚餐。室內午間套餐提供馬里蘭蟹餅、碳烤波士頓龍蝦與松露義大利麵等海鮮美味，47樓高空景色遼闊宜人。戶外夜景酒吧可直接欣賞台北101及信義區璀璨美景，還可大啖炙燒和牛松露鮪魚捲、碳烤波士頓龍蝦、帕瑪森乾酪松露薯條與酥炸花枝圈等。預訂前十組贈質感家居品牌GREENGATE春夏花漾饗宴禮盒乙組，包含拿鐵杯、餐盤、湯匙、茶巾等，總價值約3,000元，其他則限量送美好時光午茶組乙組，內含拿鐵杯與蕾絲餐巾布，同時皆加碼贈品牌商品現金抵用券，可於新光三越A8、敦化SOGO、板橋大遠百、中壢SOGO、新光巨城專櫃抵用。

頂級套餐加碼美味寵愛媽咪 精美好禮表達無限心意

「寒舍食譜」中餐廳於5月6日、7日、13日、14日推出「尊寵媽媽」母親節限定套餐每位3,280元+10%，精彩美饌包含養生補氣的「寒舍御品佛跳牆」、「廣式燒味三拼」包括梅頭叉燒、文昌雞與潮蓮燒鵝、彈牙鮮美的「花膠筒蟹粉乾燒龍蝦球」、奢華頂級的「南非吉品乾鮑伴羊肚菌」、肉質細嫩的「家燒蘿蔔燴野生白鯧魚柳」、季節限定的「蛤蜊豚湯浸法國白蘆筍」，還有最可愛造型保證討媽媽歡心的甜點「燕窩天鵝酥拌松露冰淇淋」，點用四套加碼贈寒舍食譜超人氣熱銷的「冷凍雞粥禮盒」乙組，另外單筆消費達1萬元，限量贈GREENGATE的美好時光午茶組乙組。

廣受饕客喜愛的「探索廚房」自助餐廳，主廚特別推薦爐烤牛排、鹽焗鮮魚、新鮮生魚片、和牛握壽司、清蒸螃蟹與帝王蟹味噌湯等豐盛海陸美饌，更不容錯過玻璃櫃中宛如珠寶般閃耀的繽紛甜點，母親節週末5月13、14日的午、晚餐則加碼推出「炭烤奶油蒜味松葉蟹」吃到飽，每位1,890元+10%起，以百匯珍饈寵愛媽咪的味蕾，闔家一同歡慶溫馨佳節。活動期間單筆消費達1萬元加贈GREENGATE的美好時光午茶組乙組，贈品不累贈，送完為止。

精緻迷你母親節蛋糕 盡藏滿滿的心意

溫馨佳節當然少不了甜蜜蛋糕，位於一樓的「巧克光廊」外賣店，4月15日起特別販售小尺吋母親節蛋糕，外形如玫瑰花綻放的「泰莓茉莉蛋糕」5吋1,080元，5月7日前預購享早鳥優惠價990元。以裘康地海綿蛋糕為底，散發淡淡杏仁堅果香氣，入口濕潤、緊實，再以手工熬煮的酸甜泰莓果餡、絲滑茉莉花慕斯、茉莉花奶餡、法國法芙娜焦糖牛奶巧克力餡與榛果酥脆餅層層堆疊，最後點綴上玫瑰花球巧克力，濃郁香氣並帶有豐富層次的口感，演繹幸福滋味。預購期間為4月15日至5月11日，提貨日為5月1日至5月14日，精巧別緻的造型蛋糕為媽媽獻上美好贈禮。