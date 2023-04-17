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懷舊打卡潮起來！台北趣淘漫旅推出《大人の童趣食代》

24小時「趣咪商行」復古零食任選，免費玩「紅白電動遊戲機」！

By 台灣英文新聞
2023/04/17 16:20
台北趣淘漫旅提供

台北趣淘漫旅提供

全台復古風持續發酵，帶動懷舊主題成為時下最夯的旅宿市場趨勢，台北趣淘漫旅鎖定最潮的懷舊元素，即日起至5月31日推出「大人の童趣食代」住房專案，每晚3,299元起享活力早餐外，特別打造「趣咪商行」復刻兒時記憶中的柑仔店，不僅迎賓供應澎湃古早味零食任選，更展示琳瑯滿目的古著藏品，讓人一睹昔日老物風華；驚喜包裝千禧世代的集體回憶，住房還可免費玩紅白電動遊戲機！為致敬20世紀初期台灣經濟黃金時期，凡民國50-70年代出生者入住專案，加碼「免費房型升等」禮遇，創造過去、現在與未來的跨世代連結之旅，亦盼喜愛傳統元素的異國觀光旅客，遇見最潮的台式文化魅力。

滿滿童年回憶殺｜24小時柑仔店，古早味零食大集合，入住玩紅白電動遊戲機！

在24小時便利商店比鄰的時代，隱身老街的傳統柑仔店，卻曾是一代人們的夢幻零食天堂。台北趣淘漫旅與知名市集「邊緣工事」合作，進駐台味十足的柑仔店–「趣咪商行」，集結民國50-70年代頗具特色的經典零食：少不了讓人一吃上癮的甜辣「大豬公」，靠著雙倍樂趣熱銷至今的抽獎零嘴「古早味綠豆糕」，以及目前市面極少見的「涼喉糖」，放眼望去還有「嬌旺糖」、「麵茶粉」、「小王子麵」等超過十餘款迎賓古早味零食！凡入住，即可獲得正港台版LV的「復古茄芷袋」，加碼免費玩風靡80年代的復刻版紅白遊戲機，可於客房內暢玩多款冒險遊戲，陪伴大家重溫歡樂的童趣時光！

有人說，物以「貼近回憶」才屬珍貴，專案期間，飯店將大廳一隅打造成充滿懷舊氛圍的「趣咪商行」柑仔店，還原陳列亂中有序的老工藝木櫃、小童玩、糖果罐、老廣告招牌，現場更展示難得一見的「旺德投幣式電話」和「古董打字機」，透過回憶堆疊而加值的珍寶，打造別具台式情懷的潮美學打卡點！無論是熟齡族群、喜愛復古元素的年輕族群或異國旅客，皆能透過旅程收穫滿滿的故事，滿載而歸。

更新時間 : 2023-04-17 17:10 GMT+08:00

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