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Home Hotel X 丘丘‧森旅 CHU Resort

買一送一、買大送小，一泊三食再加碼升等獨棟套房

By 台灣英文新聞
2023/04/17 16:15
丘丘‧森旅CHU Resort提供

丘丘‧森旅CHU Resort提供

在中央山脈邊的丘丘‧森旅CHU Resort為Home Hotel團隊籌備位於花蓮鳳林的全新旅宿品牌，響應政府普發6000政策，Home Hotel與丘丘森旅推出【雙城連賣 獨家優惠】，一晚在臺北信義區中心感受城市脈動、一晚在花蓮鳳林慢城與中央山脈一起作息，為自己與心愛的家人安排一場都市的五感體驗及身心放鬆的療癒之旅。兩晚原價$42,800專屬優惠28折$12,000 元起，立即享有專屬優惠五重奏：

  • 「一泊三食」丘丘森旅依入住人數提供：自助式早餐、下午茶、自助式晚餐或套餐
  • 「迎賓飲品」Home Hotel 依照入住人數提供：豐富的自助早餐與迎賓飲品
  • 「買大送小」Home Hotel 與丘丘森旅入住包含兩位成人，以及 6-11歲兒童第一位免費入住
  • 「買一送一」Home Hotel「驚艷套房」加上丘丘森旅「空旭套房」兩晚只要$12,000
  • 「升等套房」丘丘森旅 升等24坪空旭套房，獨棟挑高房型、兩大床含浴缸、更享前後陽台空間，Home Hotel 升等至市中心16坪的驚豔套房舒適空間及浴缸

24坪獨棟挑高房型、信義區黃金地段寬敞客房，家族親友出遊首選

丘丘‧森旅 CHU Resort今年度試營運開放80間「獨棟森屋」客房，分為「小島 Wildland」與「心流 Flow」兩區：「小島 Wildland」擁有專屬獨立的戶外遊戲區，全區共52間客房。此次「空旭 Sunrise」VIP房型，擁有24坪獨棟挑高空間、兩大床含浴缸以及前後陽台，適合家族或朋友揪團出遊，更可安排兩間連通房型且不互相干擾，以及包棟四間套房的團體選擇，多元房型滿足不同旅人的需求。臺北Home Hotel位於信義區黃金地段，共有113間舒適客房。此次專案為16坪的「驚艷套房」平日住宿一晚，客房擁有敞開明亮的寬廣視角，臺北的魅力或城市都會的風貌盡入眼簾。丘丘‧森旅 CHU Resort將秉持如同Home Hotel歡迎家人回家的溫暖，邀請旅人在大自然的擁抱下重新達到身心健康的平衡狀態。

臺灣首家結合「渡假與靜心​」(Resort and Retreat Destination)的旅宿品牌

丘丘‧森旅 CHU Resort位於「國際慢城」花蓮縣鳳林鎮，緊鄰台九線與2018年全新開通的「林榮新光」火車站，由臺北車站出發搭乘自強號(EMU3000)僅需2小時45分即可抵達。丘丘‧森旅 CHU Resort結合「渡假」與「靜心」，帶來更符合疫後的現代旅遊方式，邀請旅人前來放鬆度假，享受與以往不同的空白時刻，放空、待著、望著山，一切都在這裡慢下來。

米其林指南推薦設計旅店，再推國人住房666專案

Home Hotel自2011年在臺北信義區開幕後，已不知不覺間走過12個年頭，更於2018、2019連續兩年同時榮獲「臺北米其林指南」飯店推薦。秉持「如家般舒適」體貼服務，致力讓MIT (Made in Taiwan) 不只是本土或制造地，更是代表有國際觀的臺灣品牌及產品。飯店位於信義區正中心位置，享受臺北時尚生活近在咫尺。Home Hotel即日起至6月30日止，推出「國人住房666專案」驚艷套房平日優惠價$6,000即可入住，不僅如此，再加贈館內餐飲消費額度$600，更可憑身分證尾數6享免費升等至「逸寬套房」。

更新時間 : 2023-04-17 17:10 GMT+08:00

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