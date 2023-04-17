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人類若久坐不動易血栓 為何冬眠數月的熊卻不會？德國科學家解謎...

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/17 15:48
冬眠期的熊不動長達好幾個月，為何卻不會血栓呢？（示意圖/pixabay）

冬眠期的熊不動長達好幾個月，為何卻不會血栓呢？（示意圖/pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）久坐不動對人類來說是慢性自殺，嚴重可能會造成血栓，但你可想過冬眠期的熊不動長達好幾個月，為何依然身體健康呢？德國科學家不僅找到原因，還盼用此原理來幫助人們預防血栓。

該研究在14日刊登於《科學》（Science），研究團隊來自於慕尼黑大學 (Ludwig Maximilian University of Munich)的心臟病專家和斯堪地那維亞（Scandinavian）等地的研究人員。

研究人員採集13隻瑞典的野生棕熊在冬眠期及夏天活動期間之血液樣本，以分析兩者之間的差異。結果發現，冬眠期的血液樣本中的「血小板」較不易凝集，且凝集的速度較慢。

研究人員解釋，兩者間的差異源自於血小板中的關鍵蛋白–HSP47（熱休克蛋白47）的水平多寡，冬眠期的熊體內HSP47的含量為活動期的五十分之一而已。

而血液中缺乏HSP47的情況不僅僅存在於熊身上，長期行動不便的老鼠、豬和人類身上同樣也有此保護機制。

在小鼠實驗中，研究人員再度印證了此論點，與血液中含有高水平HSP47的小鼠相比，缺乏HSP47的小鼠不僅血液中凝結的血塊較少，炎症水平也較低。

人體實驗方面，除了脊髓損傷而長期不能活動的人血液中的HSP47水平較低外，另有12名身體健康的受測者，在躺著不動27天後，他們的血液中的HSP47 水平亦下降了，從而降低血栓風險。因此研究人員希望能運用此結果來研發預防血栓的治療方式。
冬眠
棕熊
血栓

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更新時間 : 2023-04-17 17:10 GMT+08:00

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