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航勤作業不慎釀A321右側翼插入波音777機鼻　台灣長榮航：員工暫停勤務調查

長榮航空指出，事故造成A321-200飛機右側翼尖及777-300ER機鼻受損。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/17 16:07
圖／取自臉書粉專「我要加入長榮航勤企業工會」　

圖／取自臉書粉專「我要加入長榮航勤企業工會」　

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）長榮航空今天(17日) 表示，長榮航勤昨(16日) 深夜進行拖機作業，拖車駕駛員因作業不慎，導致A321-200飛機碰觸停放停機坪的長榮航空777-300ER客機，目前已暫停肇事員工勤務進行調查。

長榮航空公司發布聲明表示，長榮航勤昨深夜於桃園機場執行一架長榮航空A321-200空機拖機作業時，拖車駕駛員於滑行道轉彎進入停機坪時，因作業不慎致使該飛機碰觸停放於停機坪的長榮航空777-300ER客機

據悉此碰撞事故導致A321機翼，切入波音777機鼻下方。

長榮航空指出，事故造成A321-200飛機右側翼尖及777-300ER機鼻受損，長榮航勤已經主動通報主管機關這起異常事件，並暫停肇事員工勤務，至於詳細事發原因仍待相關單位進一步調查。

此事件恐讓長榮航勤與工會之間的恩怨情仇再次浮上檯面，今年１月１３日長榮航勤員工聯署反映沒有管道可加入長榮航勤工會，並到桃園市府前陳情。桃園市勞動局當時表示，已要求長榮航勤工會不得拒絕員工入會、提供入會管道、盡速審查員工入會資格。

此外根據今年３月９日中央社報導，桃園市產業總工會當天上午和長榮航空企業工會在桃園市政府前進行陳抗，桃產總表示，長榮航勤企業工會沒有正常開會運作、也沒有招收會員，超過300名長榮航勤基層員工想加入工會卻被阻擋，桃園市政府應立即依工會法令其停止辦理違法的會員大會與會員代表選舉。

桃園市勞動局3月9日表示，已發函令長榮航勤工會停止召開會員大會及會員代表選舉，並限期在3月22日前改善，否則將依工會法聲請法院解散工會。

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更新時間 : 2023-04-17 17:10 GMT+08:00

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