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美軍驅逐艦米利厄斯號「例行」通過台灣海峽 中國東部戰區稱全程跟監

中共稱美軍公開炒作

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/17 14:24
2023年4月16日，美軍驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）通過台海（圖／美聯社）

2023年4月16日，美軍驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）通過台海（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）就在中國結束環台警巡幾天後，美軍一艘驅逐艦昨（16）日由南向北「例行通過」台灣海峽，國防部今日稱，我軍全程掌握動態，一切正常。

美軍第七艦隊（U.S. Navy's 7th Fleet）表示，基於國際法賦予的公海航行自由與飛越自由權，驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）例行性航經台灣海峽，展示了美國確保自由開放印太地區的決心。

中國東部戰區17日在微博貼文指出，美軍此舉是「公開炒作」，東部戰區組織了兵力，對美艦航行全程跟監警戒。

我國國防部發布聲明指，美一艘驅逐艦航經台灣海峽，由南向北行駛，美艦通過台海期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

根據路透，美國海軍約每月航行台海一次，在南海也時常進行自由航行任務。米利厄斯號上週駛進南沙群島美濟礁（Mischief Reef）12海里內水域，北京駁為非法。

中國結束8到10日的環台軍演後，軍事活動規模略減，但仍持續。我國防部表示，16日6時至17日6時，我方偵獲共機18架次（其中進入西南及東南空域4架次）、共艦4艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

美軍驅逐艦米利厄斯號「例行」通過台灣海峽 中國東部戰區稱全程跟監
美軍驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）通過台海（圖／美聯社）
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