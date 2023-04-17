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慶祝通車兩週年！4/25刷卡進站比「YA」　可免費搭乘台中捷運

盧秀燕加碼宣布「比YA免費坐捷運、吃燒肉、遊日本！」4月25日不但搭捷運免費，還能參加抽獎

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/17 14:24
照片來源：臺中市政府提供

照片來源：臺中市政府提供

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「中捷2週年 YA！」台中市長盧秀燕今（17）日於捷運市政站開心宣布，4月25日當天，民眾只要比「YA」、持電子票證刷卡進站，即可免費搭乘台中捷運，還有機會抽到日本來回機票，活動現場同時首映「YA！TOGETHER 捷伴同行愛久久」影片。

「開不了工的要開工，完不了的要完工！」盧秀燕表示，全台興建最久的台中捷運綠線，在兩年前4月25號疫情很嚴重的時候終於開工，兩年下來，累積運量已突破1700萬人次、今年3月更打破單月份106萬人、滿意度更高達93%，獲市民高度肯定。

「中捷2週年 YA！」盧秀燕還說，這個月4月25號為中捷通車兩週年，為慶祝這個日子，感謝旅客的支持與愛護，當天推出免費搭乘服務。當天刷卡不扣錢不扣點，只是過卡統計多少人搭乘，此外透過刷卡前比「YA」，大家一起慶祝中捷「YA！TOGETHER」，她打趣說有如芝麻開門，免錢坐捷運，並且還能節能減碳，歡迎上班、上學以及沒有體驗過中捷的民眾一同來體驗。

盧秀燕並加碼宣布「比YA免費坐捷運、吃燒肉、遊日本！」4月25日不但搭捷運免費，還能參加抽獎，獎項為華航日本來回雙人機票、屋馬燒肉雙人套餐10組，這麼好康只在中捷2週年慶。

中捷公司表示，此次抽獎辦法很簡單，只要在4月25日當天搭乘中捷，且在當天晚上12時前下載中捷APP，在APP的捷粉專區加入會員，綁定425搭中捷所持電子票證，即可參加抽獎。除了上述活動，中捷2週年慶還有系列精彩活動，包括商家優惠與集章活動，將陸續推出。
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