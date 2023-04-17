〈財經主筆室〉航空業營收報喜、股東卻減少　四大癥結成股價漲升阻礙

國境解封似乎成為航空業最大利多，華航(2610)、長榮航(2618)及星宇(2646)三大國航上周都在業績利多助攻下，股價受到一定的激勵或買盤支撐，但追高買盤卻明顯不足，究竟是航空業的春天來臨了？還是解封旅客潮僅是假象呢？
長榮航空在客運成長逾15倍帶動下，3月份合併營收達163.64億元，較去年同期成長52.27%，是2019年暑假旺季後的新高，也是歷史第三高。華航3月營業收入為150.42億元，登近六年同期新高，較2月增加18.71%，比去年同期增幅22.26%。星宇航空3月總營收為14.63億元，月增率7%，年增率1411%，續創歷史次高。
三大國航上周在業績利多出爐後，股價明顯受到業績利多激勵，買盤的確有增加趨勢，其中又以華航及長榮航股價反彈較為明顯，華航更是一度重回20元價位之上，但追高買盤卻縮手，投資人對航空業前景仍有一定疑慮？
市場人士認為，經濟衰退、航空業人力不足、人力成本增加，以及油料成本增加等四大癥結，將是航空業短期都得面臨的關卡，航空業如果無法克服這些障礙，短期業績利多也許僅是曇花一現，航空業應該還處於復甦階段。
就以美國航空類股來看，上周美國航空類股表現普遍不佳，最主要是二大航空示警。繼聯合航空(United Airlines)後，美國航空(American Airlines)也表示，第1季獲利可能受到勞動力及燃油成本的拖累，讓航空類股在本月財報季發布前夕股價表現明顯有壓，美國航空上周單周的跌幅就達8.45%。
達美航空(Delta Air Lines) 上周四(13日)發布今年首季繳出淨虧損3.63億美元。扣除為機師調薪的新合約等一次性成本後，經調整獲利為1.63億美元或每股25美分，仍略低於FactSet分析師預期的29美分。
達美航空發布財報後股價略見反彈，主要是預期今夏可望迎來強勁旅遊需求，顯示美國航空業或將逐漸擺脫新冠疫情陰霾。但此種說法似乎仍有疑慮，部份分析師卻提出不同看法，認為經濟衰退可能削弱旅遊需求，因為跡象顯示機票訂單已開始漸緩，特別是國內線機票。
台灣民航局預估，全球大部份國家都已開始解封，包括歐美大幅開放、亞洲緩進開放，逐漸回歸正常生活，預估今年國際及兩岸航線客運量可望恢復到疫情前也就是2019年的35％，明年可達疫情前70％，2025年才可恢復到疫情前水準。
疫情期間各國航空業均大幅縮編人力，如今旅遊需求復甦之際，一時間無法召回足夠的人力，也阻礙了航空業的復甦。以香港為例，新冠疫情之前，香港機場共有7.8萬名員工，但到了去年底已有32％的員工離職，勞動力短缺成為該市場最大的問題，讓香港航空疫後復甦嚴重受阻，不僅香港而已，全球航空業都同樣面臨這個問題。
根據統計，華航及長榮航上周股價表現還不錯，但股東人數卻未增加反而減少，華航最新股東人數為380,303人，單周減少2,190人。長榮航單周股東人數減少1,949人，股東人數更是因而跌破30萬人大關，投資人趁股價回升脫手持股，追高意願明顯不足。
華航3月營收創近6年來同期新高，就連華航都承認高票價是營收創新高因素之一，當解封熱潮退燒後，航空業高票價結束，營收表現還能保持高成長嗎？未來獲利能力也讓人擔憂。就連民航局都認為，今年航空業只能恢復疫情前的35%，投資人對航空類股追高意願當然不高。