〈財經主筆室〉航空業營收報喜、股東卻減少　四大癥結成股價漲升阻礙

國境解封似乎成為航空業最大利多，華航(2610)、長榮航( 2618)及星宇(2646)三大國航上周都在業績利多助攻下， 股價受到一定的激勵或買盤支撐，但追高買盤卻明顯不足， 究竟是航空業的春天來臨了？還是解封旅客潮僅是假象呢？

長榮航空在客運成長逾15倍帶動下，3月份合併營收達163. 64億元，較去年同期成長52.27%，是2019年暑假旺季後 的新高，也是歷史第三高。華航3月營業收入為150.42億元， 登近六年同期新高，較2月增加18.71%，比去年同期增幅22 .26%。星宇航空3月總營收為14.63億元，月增率7%， 年增率1411%，續創歷史次高。

三大國航上周在業績利多出爐後，股價明顯受到業績利多激勵， 買盤的確有增加趨勢，其中又以華航及長榮航股價反彈較為明顯， 華航更是一度重回20元價位之上，但追高買盤卻縮手， 投資人對航空業前景仍有一定疑慮？

市場人士認為，經濟衰退、航空業人力不足、人力成本增加， 以及油料成本增加等四大癥結，將是航空業短期都得面臨的關卡， 航空業如果無法克服這些障礙，短期業績利多也許僅是曇花一現， 航空業應該還處於復甦階段。

就以美國航空類股來看，上周美國航空類股表現普遍不佳， 最主要是二大航空示警。繼聯合航空(United Airlines)後，美國航空(American Airlines)也表示，第1季獲利可能受到勞動力及燃油成本 的拖累，讓航空類股在本月財報季發布前夕股價表現明顯有壓， 美國航空上周單周的跌幅就達8.45%。

達美航空(Delta Air Lines) 上周四(13日)發布今年首季繳出淨虧損3.63 億美元。扣除為機師調薪的新合約等一次性成本後，經調整獲利為1 .63億美元或每股25美分，仍略低於FactSet分析師預期 的29美分。

達美航空發布財報後股價略見反彈， 主要是預期今夏可望迎來強勁旅遊需求， 顯示美國航空業或將逐漸擺脫新冠疫情陰霾。 但此種說法似乎仍有疑慮，部份分析師卻提出不同看法， 認為經濟衰退可能削弱旅遊需求， 因為跡象顯示機票訂單已開始漸緩，特別是國內線機票。

台灣民航局預估，全球大部份國家都已開始解封， 包括歐美大幅開放、亞洲緩進開放，逐漸回歸正常生活， 預估今年國際及兩岸航線客運量可望恢復到疫情前也就是2019年 的35％，明年可達疫情前70％，2025年才可恢復到疫情前水 準。

疫情期間各國航空業均大幅縮編人力，如今旅遊需求復甦之際， 一時間無法召回足夠的人力，也阻礙了航空業的復甦。以香港為例， 新冠疫情之前，香港機場共有7.8萬名員工，但到了去年底已有3 2％的員工離職，勞動力短缺成為該市場最大的問題， 讓香港航空疫後復甦嚴重受阻，不僅香港而已， 全球航空業都同樣面臨這個問題。

根據統計，華航及長榮航上周股價表現還不錯， 但股東人數卻未增加反而減少，華航最新股東人數為380, 303人，單周減少2,190人。長榮航單周股東人數減少1, 949人，股東人數更是因而跌破30萬人大關， 投資人趁股價回升脫手持股，追高意願明顯不足。

華航3月營收創近6年來同期新高， 就連華航都承認高票價是營收創新高因素之一，當解封熱潮退燒後， 航空業高票價結束，營收表現還能保持高成長嗎？ 未來獲利能力也讓人擔憂。就連民航局都認為， 今年航空業只能恢復疫情前的35%， 投資人對航空類股追高意願當然不高。