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G7外長會議日本登場 台海、俄烏成焦點 日本促各國對中國表達擔憂

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/17 12:37
G7外長會議在日本輕井澤登場。（中間順時鐘起）日本外相林芳正、加拿大外長趙美蘭、法國外長柯隆納、義大利外長塔加尼、歐盟對外事務部副秘書長莫...

G7外長會議在日本輕井澤登場。（中間順時鐘起）日本外相林芳正、加拿大外長趙美蘭、法國外長柯隆納、義大利外長塔加尼、歐盟對外事務部副秘書長莫...

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為期三天的七大工業國集團（Group of Seven，G7）外長會議15日在日本長野縣輕井澤登場，這七大富裕國家對外最高官員齊聚一堂，為七國領導人5月的廣島峰會鋪路，台海、北韓與俄烏戰爭成了會議焦點。

美聯社報導，與會者包括七國外交部長：日本外務大臣林芳正（Hayashi Yoshimasa）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）、法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）、英國外交大臣柯維立（James Cleverly）、加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）、義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani），以及歐盟對外事務部（European External Action Service，EEAS）副秘書長莫拉（Enrique Mora）。

G7唯一一個亞洲國日本，透過這次主辦國身分，呼籲各方對中國採取一致行動。隨著台海情勢趨緊張，日本放棄了二戰後以自我防衛為核心的國防戰略，近幾年來致力強化先發制人的打擊能力，籌獲彈道飛彈，因應可能的威脅。

由於法國總統馬克宏、德國外長貝爾伯克甫結束訪中行程，因氣球事件而推遲訪中計畫的布林肯，也藉此機會得悉德法與中方官員互動的情況。儘管馬克宏作出了歐洲不應捲入台海衝突的驚世言論，G7各國對中國行徑仍表明疑慮。

林芳正敦促各國在貿易、氣候變遷、金融等全球挑戰與中國持續對話，但也須正視中國對台灣日漸挑釁的武嚇動作。他盼各國在與中國維繫建設性夥伴關係的同時，直接表達擔憂，促中國成為國際社會負責任的一份子。

議程重點還包括北韓擴大發展彈道飛彈戰力及烏克蘭戰爭。

過去一年來，北韓已發射了100枚飛彈，包括射程可達美國主島的洲際彈道飛彈，以及各式威脅南韓、日本的短程飛彈。烏俄戰事方面，布林肯將力促各國持續軍援烏克蘭，制裁俄國，促成和談。
G7
七大工業國
日本
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