「哈利波特」將推出10年長篇影集版　粉絲盼忠於書中細節　妙麗可能由非白人演出

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）「哈利波特」（Harry Potter）是伴隨著許多人長大的小說、電影，名列世界上最暢銷系列書籍，也是全球史上最賣座的電影系列之一，哈利波特至今風潮不減，日前華納兄弟探索公司宣布，將製作哈利波特影集版，另外有傳言指出，妙麗一角很可能將由非白人演出。

「哈利波特」系列小說共分為7集，而電影版則將最後一集「哈利波特：死神的聖物」分為兩部，共有8部，而影集的部分，此次官方宣布該劇將會推出長達10年的規模，演出陣容也必定會重新選角，目前還尚未選定，但一名美國知名影評人Jeff Sneider指出，「妙麗」一角將最有可能會由有色人種演出。

「哈利波特」電影版推出時，就曾出現過陣容「太白」的批評，說道連英國本地的白人比例都沒如此高，先前作者JK羅琳曾說道「妙麗並非不能是白人」，在原著書籍中對於妙麗的外型描述也僅提到她擁有著「褐色眼珠，以及一頭蓬鬆毛躁的頭髮」。

另外，電影的部分因受限於時間限制，並無法一一將書中細節交代於大螢幕上，讓人感到有些遺憾，因此影集拍攝的消息一出，許多哈利波特迷們都紛紛表示，希望影集能完全忠於原著，並交代出更多書中的細節。

影集版將由原作者JK羅琳（JK Rowling）擔任製作人，她在宣布製作哈利波特影集版的新聞稿中說道，保留原版的完整性對她來說非常重要，並指出該系列將會「忠實改編」她的七部小說，也只有長篇影集能提供一定程度的深度及細節。

主演電影版的主演丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、魯伯葛林特（Rupert Grint）、艾瑪華森（Emma Watson）等人在電影中的形象已深植於觀眾的心中，讓人期待著影集版的選角是否能超越電影版，也期待著影集版能夠更加完整的貼近書中的所有細節。