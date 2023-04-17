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「九二共識又活過來？」民調：近七成台灣民眾不贊同

By 台灣英文新聞－編輯
2023/04/17 12:03
台灣民意基金會近日進行民調，詢問台灣民眾對這項政治術語的看法，結果顯示有67.1%民眾表示不贊同，僅22.5%民眾贊同。 （圖片來源：中央...

台灣民意基金會近日進行民調，詢問台灣民眾對這項政治術語的看法，結果顯示有67.1%民眾表示不贊同，僅22.5%民眾贊同。 （圖片來源：中央...

（台灣英文新聞／政治組綜合報導 ) 結束12天中國祭祖行返台的前總統馬英九，在桃園機場發表感言時曾說「九二共識又活過來了」，但至於三十年前提出的「九二共識」是否真如馬英九所言重新獲得關注，台灣民意基金會近日進行民調，詢問台灣民眾對這項政治術語的看法，結果顯示有67.1%民眾表示不贊同，僅22.5%民眾贊同。

1992年10月，台灣海峽交流基金會與中國海峽兩岸關係協會在香港舉行歷史性會談，這次會談宣稱所達成的共識， 也就是後來外界熟知的「九二共識」。「一中原則」是「九二共識」的核心概念，中國國民黨和對岸的中國共產黨各自解讀「台灣與大陸同屬一個中國」，但「一中」國共兩黨各有說辭，國民黨主張「一中，就是中華民國」，而中國共產黨堅持「一中，就是中華人民共和國」，雙方完全沒有交集。

30年後的今天，馬英九在結束「祭祖行」後，在桃園機場發表感言，他說「九二共識又活過來了」，「堅持九二共識，求同存異，彼此尊重，和大陸就可已有共同政治基礎，可以儘速恢復交流與對話」。

但台灣民間是否有此共識？台灣民意基金會四月初進行全國性調查，針對國人在「九二共識」相關問題進行訪查，當問道「台灣與大陸同屬一個中國，請問您贊不贊同？ 」 結果發現 6.9%非常贊同， 15.6%還算贊同， 25.3%不太贊同， 41.8%一點也不贊同，7.9%沒意見， 2.4%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆教授指出，這項最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，六成七不贊同「台灣與大陸同屬一個中國」，二成三贊同；同時，強烈不贊同的人高達四成二。這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，台灣社會主流民意明確不接受九二共識的核心概念。

從年齡層看 ，不分老少，每一個年齡層都不贊同「台灣與大陸同屬一個中國」。但進一步看可以發現，年紀越輕，不贊同比例越高。另外從政黨支持傾向看，除了國民黨支持者多數贊同「台灣與大陸同屬一個中國」外，其他各黨都呈現絕大多數不贊同。

再區分國共兩黨版本的「九二共識」，國民黨版的「九二共識」（台灣與大陸同屬一個中國，一個中國就是中華民國），受訪民眾除了 45-54 歲區間之外，每一個年齡層仍不贊同該論述。至於共產黨的版本，所有政黨支持者不分藍綠皆不贊同，就算國民黨支持者中，也僅一成五贊同。
台灣民意基金會
馬英九
九二共識

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