逃離習近平尋求自由 逾4千中國人捨命偷渡往美國南方邊界

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）華爾街日報16日揭露，為逃離中國國家主席習近平的專政極權統治，近幾個月已有逾4千名中國人甘願耗費數萬美元及冒人身風險，由拉丁美洲輾轉進入美國尋求庇護與自由。

報導指出，許多中國人擔心在習近平高壓統治下受到更多壓迫，選擇押上全副身家，攜家帶眷，冒著被逮捕、溺水與搶劫風險穿越拉丁美洲，前往美國南方邊界。這些人多為低收入戶、低教育水準及低技能，難以取得美國簽證，其中不少在新冠疫情期間失去工作，或曾經歷政治創傷。

根據2022年聯合國難民署發布數據，疫情肆虐以來中國進入鎖國狀態，然而自2019年到2021年連3年，逃出中國尋求庇護者不減反增，2021年有近12萬中國人在海外尋求政治庇護，人數是習近平就任前2012年底的近8倍。

而今年人數更上一層樓，報導指出，光是今年第一季便有3855名中國移民不顧危險，穿越長約96公里、連接南美與中美洲叢林「達連隘口」（Darien Gap）。

走上這條艱難移民路的健身教練黃先生自陳疫情期間失業2年，後又因抗議合約問題遭外地的工廠解聘，事後卻接到原鄉的警察來電詢問。黃先生聲稱早年因不實指控入獄半年，擔心再度被關，於是開始策畫逃離中國。

據黃先生所言，逃亡難關包含離開中國、輾轉前往哥倫比亞、徒步穿越危險的「達連隘口」、從墨西哥跨越邊界至美國。自由的代價，耗時近2個月、耗資7000至1萬美元走私、交通及住宿等費用；若選擇較直接或安全路線，費用則將上看逾6萬美元。

黃先生描述，疫情期間，中國政府限制護照發行，他透過購買偽造的國外大學錄取通知書、取得土耳其簽證，又以考察土國當地餐影業為由騙過中國海關，才得以出境。

抵達土國伊斯坦堡後，他飛往逃亡路徑上唯一允許中國籍人士免簽入境的厄瓜多，再賄賂走私販開車載送他與路上結識的中國人到哥倫比亞，然後搭計程車前往海岸城鎮內科克利（Necoclí），準備穿越惡名昭彰的「達連隘口」，根據國際移民組織（IOM）數據，去年至少有36人死於「達連隘口」，實際數字可能更高。

穿越「達連隘口」耗費數天，途中相當艱辛險惡，須徒步穿越泥濘叢林、水深及胸的河流及陡峭步道，途中鮮少有乾淨水源，且蚊蟲肆虐，部分路段甚至瀰漫「腐臭味」。

穿越「達連隘口」後，黃先生還需經多趟海、陸行程抵達墨西哥，然後前往美國邊界處。黃先生沒有選擇以650美元代價由走私販運送，改以購買僅需1/8價格的公車票前往邊境，途中被警攔截關押10天。獲釋後，黃先生與路上結識的3名中國人合資買兩台機車，意圖穿越有墨西哥「死亡公路」之稱的101號公路，途中又差點被流氓抓走，雖然脫身卻沒了機車。最後靠當地華人安排車輛將4人送至美國邊界，他們攀過邊界牆後，向美國德州邊境警察自首，並申請庇護後獲釋，等待4月底出席移民法庭聽證會。

黃先生並非唯一為自由付出艱辛代價的中國人，他在路上遇到因過去十年參加空污抗議、支持香港民運，被中共刪除社群網站言論、兩度被抓去問訊數小時的李姓商人，在路上，李男向同行想放棄的兒子表示，「自由不是免費的。」

報導指出，去年10月至今年2月，美國海關與邊境保護局（CBP）在南方邊境一共逮捕4271名中國籍人士，是前一年同期的12倍。

德州格蘭河谷區天主教慈善會（Catholic Charities of the Rio Grande Valley）負責人皮曼德爾（Norma Pimentel）表示，庇護所人員過去好幾個月才會看到一個中國人，現在數量暴增，近期中國籍人數一天約50人，或占總數25%。