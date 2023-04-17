Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

逃離習近平尋求自由 逾4千中國人捨命偷渡往美國南方邊界

據逃離中國者指出，難關包含離開中國、輾轉前往哥倫比亞、徒步穿越危險的「達連隘口」、從墨西哥跨越邊界至美國。自由的代價，耗時近2個月、耗資7000至1萬美元走私、交通及住宿等費用；若選擇較直接或安全路線，費用則將上看逾6萬美元。

By 國際組, 台灣英文新聞
2023/04/17 12:01
美國與墨西哥邊界為移民偷渡進美國的大本營。(圖/美聯社)  

美國與墨西哥邊界為移民偷渡進美國的大本營。(圖/美聯社)  

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）華爾街日報16日揭露，為逃離中國國家主席習近平的專政極權統治，近幾個月已有逾4千名中國人甘願耗費數萬美元及冒人身風險，由拉丁美洲輾轉進入美國尋求庇護與自由。

報導指出，許多中國人擔心在習近平高壓統治下受到更多壓迫，選擇押上全副身家，攜家帶眷，冒著被逮捕、溺水與搶劫風險穿越拉丁美洲，前往美國南方邊界。這些人多為低收入戶、低教育水準及低技能，難以取得美國簽證，其中不少在新冠疫情期間失去工作，或曾經歷政治創傷。

根據2022年聯合國難民署發布數據，疫情肆虐以來中國進入鎖國狀態，然而自2019年到2021年連3年，逃出中國尋求庇護者不減反增，2021年有近12萬中國人在海外尋求政治庇護，人數是習近平就任前2012年底的近8倍。

而今年人數更上一層樓，報導指出，光是今年第一季便有3855名中國移民不顧危險，穿越長約96公里、連接南美與中美洲叢林「達連隘口」（Darien Gap）。

走上這條艱難移民路的健身教練黃先生自陳疫情期間失業2年，後又因抗議合約問題遭外地的工廠解聘，事後卻接到原鄉的警察來電詢問。黃先生聲稱早年因不實指控入獄半年，擔心再度被關，於是開始策畫逃離中國。

據黃先生所言，逃亡難關包含離開中國、輾轉前往哥倫比亞、徒步穿越危險的「達連隘口」、從墨西哥跨越邊界至美國。自由的代價，耗時近2個月、耗資7000至1萬美元走私、交通及住宿等費用；若選擇較直接或安全路線，費用則將上看逾6萬美元。

黃先生描述，疫情期間，中國政府限制護照發行，他透過購買偽造的國外大學錄取通知書、取得土耳其簽證，又以考察土國當地餐影業為由騙過中國海關，才得以出境。

抵達土國伊斯坦堡後，他飛往逃亡路徑上唯一允許中國籍人士免簽入境的厄瓜多，再賄賂走私販開車載送他與路上結識的中國人到哥倫比亞，然後搭計程車前往海岸城鎮內科克利（Necoclí），準備穿越惡名昭彰的「達連隘口」，根據國際移民組織（IOM）數據，去年至少有36人死於「達連隘口」，實際數字可能更高。

穿越「達連隘口」耗費數天，途中相當艱辛險惡，須徒步穿越泥濘叢林、水深及胸的河流及陡峭步道，途中鮮少有乾淨水源，且蚊蟲肆虐，部分路段甚至瀰漫「腐臭味」。

穿越「達連隘口」後，黃先生還需經多趟海、陸行程抵達墨西哥，然後前往美國邊界處。黃先生沒有選擇以650美元代價由走私販運送，改以購買僅需1/8價格的公車票前往邊境，途中被警攔截關押10天。獲釋後，黃先生與路上結識的3名中國人合資買兩台機車，意圖穿越有墨西哥「死亡公路」之稱的101號公路，途中又差點被流氓抓走，雖然脫身卻沒了機車。最後靠當地華人安排車輛將4人送至美國邊界，他們攀過邊界牆後，向美國德州邊境警察自首，並申請庇護後獲釋，等待4月底出席移民法庭聽證會。

黃先生並非唯一為自由付出艱辛代價的中國人，他在路上遇到因過去十年參加空污抗議、支持香港民運，被中共刪除社群網站言論、兩度被抓去問訊數小時的李姓商人，在路上，李男向同行想放棄的兒子表示，「自由不是免費的。」

報導指出，去年10月至今年2月，美國海關與邊境保護局（CBP）在南方邊境一共逮捕4271名中國籍人士，是前一年同期的12倍。

德州格蘭河谷區天主教慈善會（Catholic Charities of the Rio Grande Valley）負責人皮曼德爾（Norma Pimentel）表示，庇護所人員過去好幾個月才會看到一個中國人，現在數量暴增，近期中國籍人數一天約50人，或占總數25%。
逃離中國
走私
美墨邊界
諸國移民
政治庇護
難民庇護

相關新聞

邊境解封運毒恐回溫 東南亞被逮小命不保 台灣警政署籲國人勿以身試法
邊境解封運毒恐回溫 東南亞被逮小命不保 台灣警政署籲國人勿以身試法
2023/01/16 17:21
美國卡車移民案51死 3嫌遭逮面臨起訴
美國卡車移民案51死 3嫌遭逮面臨起訴
2022/06/29 17:37
非法移民遭棄卡車廂中 德州警方：46悶死16熱衰竭送醫
非法移民遭棄卡車廂中 德州警方：46悶死16熱衰竭送醫
2022/06/28 17:25
【緝毒合作看心情】華府智庫：美國類鴉片藥品猖獗 中國難辭其咎
【緝毒合作看心情】華府智庫：美國類鴉片藥品猖獗 中國難辭其咎
2022/03/22 16:02
俄羅斯示威女編輯拒絕法國政治庇護　盼更多人挺身而出為反戰發聲
俄羅斯示威女編輯拒絕法國政治庇護　盼更多人挺身而出為反戰發聲
2022/03/21 20:29

更新時間 : 2023-04-17 17:09 GMT+08:00

最受歡迎

準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
彩虹運輸將持續運行！韓劇「模範計程車2」結局收視創新高　SBS證實早在討論第三季
彩虹運輸將持續運行！韓劇「模範計程車2」結局收視創新高　SBS證實早在討論第三季
日本要有賭場了！首座賭場渡假村落腳大阪 年估吸引2千萬客潮
日本要有賭場了！首座賭場渡假村落腳大阪 年估吸引2千萬客潮
與台灣斷交國不應獲美國援助 美眾議員推「停止金援中國友邦法案」
與台灣斷交國不應獲美國援助 美眾議員推「停止金援中國友邦法案」
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
神展開！Netflix黑色喜劇《怒嗆人生》網推爆今年必看　易怒魯蛇強碰寂寞女強人揭壓抑亞洲人瘋狂面
神展開！Netflix黑色喜劇《怒嗆人生》網推爆今年必看　易怒魯蛇強碰寂寞女強人揭壓抑亞洲人瘋狂面
中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨
中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨