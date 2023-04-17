美國爆真菌感染 密西根州造紙廠近100人染芽生菌病 1人死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國密西根州日前才傳出罕見的真菌感染，如今證實已造成1名造紙廠員工死亡，另有近100人確診或疑似感染；衛生當局已要求該工廠暫停關閉，以調查感染源和執行全面消毒作業。

據當地衛生當局表示，2月28日獲悉位在密西根湖附近、埃斯卡納巴市（Escanaba）的Billerud造紙廠有多名員工感染肺炎，3月3日該工廠接獲衛生當局通知。截至4月14日，共有21例確診芽生菌病、76例疑似病例、1人死亡，並有12人住院接受治療。

據了解這名死者為該工廠的承包商，不過基於保護個資，工廠方面未透露其他資訊。

Billerud造紙廠的總裁Christoph Michalski於上週表示，對於這名員工的離世，我們感到非常難過，現在首要任務是保護所有員工和承包商的健康，我們將提供N95口罩給每位員工，也將檢查和和更換通風系統。

另外，將全面閉廠3週進行全面清潔作業，並調查爆發真菌感染的原因。

Billerud造紙廠自1911年起營運，總部位於瑞典，擁有約885名員工。該廠主要業務為生產雜誌、目錄、書籍和其他產品的用紙。 Billerud。

芽生菌病是一種由Blastomyces dermatitidis的黴菌引起的疾病，這種黴菌常見於潮濕的土壤、腐爛的樹葉或植物中。黴菌會產生微小而輕的孢子，就像麵包上的霉一樣，這些孢子散播到空氣中吸入體內後造成真菌孢子感染，非人傳人疾病。

不過大部分身體健康的民眾吸入後不見得會發病，但有些人會出現發燒、咳嗽等症狀，約持續3週到3個月，嚴重者可能有胸痛、呼吸困難、盜汗、疲勞、體重減輕、肌肉或關節酸痛等症狀。在極少的情況下，肺部被確認感染後，可能會擴散到皮膚、骨骼、大腦和脊髓等部位。