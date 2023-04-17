Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

美國爆真菌感染 密西根州造紙廠近100人染芽生菌病 1人死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/17 12:00
密西根州一家造紙廠爆發罕見的真菌感染，已造成1人死亡，近100人確診或疑似感染。(示意圖/pixabay)

密西根州一家造紙廠爆發罕見的真菌感染，已造成1人死亡，近100人確診或疑似感染。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國密西根州日前才傳出罕見的真菌感染，如今證實已造成1名造紙廠員工死亡，另有近100人確診或疑似感染；衛生當局已要求該工廠暫停關閉，以調查感染源和執行全面消毒作業。

據當地衛生當局表示，2月28日獲悉位在密西根湖附近、埃斯卡納巴市（Escanaba）的Billerud造紙廠有多名員工感染肺炎，3月3日該工廠接獲衛生當局通知。截至4月14日，共有21例確診芽生菌病、76例疑似病例、1人死亡，並有12人住院接受治療。

據了解這名死者為該工廠的承包商，不過基於保護個資，工廠方面未透露其他資訊。

Billerud造紙廠的總裁Christoph Michalski於上週表示，對於這名員工的離世，我們感到非常難過，現在首要任務是保護所有員工和承包商的健康，我們將提供N95口罩給每位員工，也將檢查和和更換通風系統。

另外，將全面閉廠3週進行全面清潔作業，並調查爆發真菌感染的原因。

Billerud造紙廠自1911年起營運，總部位於瑞典，擁有約885名員工。該廠主要業務為生產雜誌、目錄、書籍和其他產品的用紙。 Billerud。

芽生菌病是一種由Blastomyces dermatitidis的黴菌引起的疾病，這種黴菌常見於潮濕的土壤、腐爛的樹葉或植物中。黴菌會產生微小而輕的孢子，就像麵包上的霉一樣，這些孢子散播到空氣中吸入體內後造成真菌孢子感染，非人傳人疾病。

不過大部分身體健康的民眾吸入後不見得會發病，但有些人會出現發燒、咳嗽等症狀，約持續3週到3個月，嚴重者可能有胸痛、呼吸困難、盜汗、疲勞、體重減輕、肌肉或關節酸痛等症狀。在極少的情況下，肺部被確認感染後，可能會擴散到皮膚、骨骼、大腦和脊髓等部位。
真菌感染
芽生菌病

相關新聞

美國「耳念珠菌」病例激增 死亡率約6成 台灣累積3例
美國「耳念珠菌」病例激增 死亡率約6成 台灣累積3例
2023/03/24 15:56

更新時間 : 2023-04-17 17:09 GMT+08:00

最受歡迎

準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
彩虹運輸將持續運行！韓劇「模範計程車2」結局收視創新高　SBS證實早在討論第三季
彩虹運輸將持續運行！韓劇「模範計程車2」結局收視創新高　SBS證實早在討論第三季
日本要有賭場了！首座賭場渡假村落腳大阪 年估吸引2千萬客潮
日本要有賭場了！首座賭場渡假村落腳大阪 年估吸引2千萬客潮
與台灣斷交國不應獲美國援助 美眾議員推「停止金援中國友邦法案」
與台灣斷交國不應獲美國援助 美眾議員推「停止金援中國友邦法案」
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
神展開！Netflix黑色喜劇《怒嗆人生》網推爆今年必看　易怒魯蛇強碰寂寞女強人揭壓抑亞洲人瘋狂面
神展開！Netflix黑色喜劇《怒嗆人生》網推爆今年必看　易怒魯蛇強碰寂寞女強人揭壓抑亞洲人瘋狂面
中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨
中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨