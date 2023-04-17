台灣落實源頭污染減量！台南市府：大型柴油車舊換新　最高補助43萬

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台南市政府環保局今(17)日表示，老舊大型柴油車行進間產生空氣污染影響民眾健康，政府持續推動汰舊換新補助，車主最高可省43萬元。另針對1到3期柴油車，只要年底到環保署認可保養廠調修燃油控制系統或加裝防制設備，也享有補助最高8萬元好康，呼籲車主把握機會，從源頭落實污染減量。

據南市府環保局統計，臺南市自2017年起至2022年底報廢、汰舊換中古及汰舊換新柴油車共計4,560輛；調修燃油控制系統及加裝空污染防制設備共計1,062輛。換算起來，減少細懸浮微粒約218.5噸、氮氧化物約4,024.3噸、總懸浮微粒約238.1噸、一氧化碳約1,396.4噸及非甲烷碳氫化合物約369.1噸排放量，對於改善空氣品質有極大助益。

台南市長黃偉哲表示，依環保署資訊推估，南市原生性PM2.5排放量中，柴油車就佔了兩成左右，呼籲車主趁著有補助時汰舊換新，加速淘汰老舊大型柴油車或落實車輛調修保養，改善國內空氣品質。

環保局長許仁澤表示，車主報廢1到3期大型柴油車並購買新大型車且完成新領牌照登記者，可享最高40萬元補助，若汰換為電動大型車或六期柴油車可享最高3萬元補助。

若暫時沒有汰換需求的車主，年底前到環保署認可保養廠調修燃油控制系統，最高也能補助8萬元，相關補助資訊及線上申請可至環保署「大型柴油車多元補助方案申請及宣導專區」查詢，呼籲民眾把握機會。