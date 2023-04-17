Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣落實源頭污染減量！台南市府：大型柴油車舊換新　最高補助43萬

台南市長黃偉哲呼籲車主趁著有補助時汰舊換新，加速淘汰老舊大型柴油車或落實車輛調修保養，改善國內空氣品質。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/17 11:47
照片來源：台南市政府提供。

照片來源：台南市政府提供。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台南市政府環保局今(17)日表示，老舊大型柴油車行進間產生空氣污染影響民眾健康，政府持續推動汰舊換新補助，車主最高可省43萬元。另針對1到3期柴油車，只要年底到環保署認可保養廠調修燃油控制系統或加裝防制設備，也享有補助最高8萬元好康，呼籲車主把握機會，從源頭落實污染減量。

據南市府環保局統計，臺南市自2017年起至2022年底報廢、汰舊換中古及汰舊換新柴油車共計4,560輛；調修燃油控制系統及加裝空污染防制設備共計1,062輛。換算起來，減少細懸浮微粒約218.5噸、氮氧化物約4,024.3噸、總懸浮微粒約238.1噸、一氧化碳約1,396.4噸及非甲烷碳氫化合物約369.1噸排放量，對於改善空氣品質有極大助益。

台南市長黃偉哲表示，依環保署資訊推估，南市原生性PM2.5排放量中，柴油車就佔了兩成左右，呼籲車主趁著有補助時汰舊換新，加速淘汰老舊大型柴油車或落實車輛調修保養，改善國內空氣品質。

環保局長許仁澤表示，車主報廢1到3期大型柴油車並購買新大型車且完成新領牌照登記者，可享最高40萬元補助，若汰換為電動大型車或六期柴油車可享最高3萬元補助。

若暫時沒有汰換需求的車主，年底前到環保署認可保養廠調修燃油控制系統，最高也能補助8萬元，相關補助資訊及線上申請可至環保署「大型柴油車多元補助方案申請及宣導專區」查詢，呼籲民眾把握機會。
空污
環保署
柴油車

相關新聞

台灣推動「氣候變遷因應法」子法：碳費徵收法規年底完成　2024決定費率
台灣推動「氣候變遷因應法」子法：碳費徵收法規年底完成　2024決定費率
2023/04/14 09:32
台灣清明連假將至！內政部呼籲：掃墓分流避開人潮　減少焚燒香燭金紙
台灣清明連假將至！內政部呼籲：掃墓分流避開人潮　減少焚燒香燭金紙
2023/03/31 09:35
台灣跟上各國腳步！行政院環境保護署將於4/22成立氣候變遷局
台灣跟上各國腳步！行政院環境保護署將於4/22成立氣候變遷局
2023/03/27 10:58
空污加劇肌膚老化、皮膚疾病惡化 台灣醫曝：只擦隔離霜無用
空污加劇肌膚老化、皮膚疾病惡化 台灣醫曝：只擦隔離霜無用
2023/03/25 09:32
【3月4日投票】台灣南投立委補選倒數 「工作費」列最高檢查賄重點
【3月4日投票】台灣南投立委補選倒數 「工作費」列最高檢查賄重點
2023/03/03 14:01

更新時間 : 2023-04-17 17:08 GMT+08:00

最受歡迎

準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
準備好了嗎？Ultra台灣世界百大DJ豪華歌單總整理　週日嗨翻大佳河濱公園
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
更新【2023追火車】台灣新北市鐵道馬拉松接力•多達1157隊報名　北北基桃4市均組隊參賽
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
台灣大麻遊行籲除罪正名、接軌國際 法務部：反對娛樂用大麻合法化
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
彩虹運輸將持續運行！韓劇「模範計程車2」結局收視創新高　SBS證實早在討論第三季
彩虹運輸將持續運行！韓劇「模範計程車2」結局收視創新高　SBS證實早在討論第三季
日本要有賭場了！首座賭場渡假村落腳大阪 年估吸引2千萬客潮
日本要有賭場了！首座賭場渡假村落腳大阪 年估吸引2千萬客潮
與台灣斷交國不應獲美國援助 美眾議員推「停止金援中國友邦法案」
與台灣斷交國不應獲美國援助 美眾議員推「停止金援中國友邦法案」
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
神展開！Netflix黑色喜劇《怒嗆人生》網推爆今年必看　易怒魯蛇強碰寂寞女強人揭壓抑亞洲人瘋狂面
神展開！Netflix黑色喜劇《怒嗆人生》網推爆今年必看　易怒魯蛇強碰寂寞女強人揭壓抑亞洲人瘋狂面
中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨
中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨