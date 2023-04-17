南台灣觀光景點！壽山動物園攜手飯店　推住房專案新體驗

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）高雄壽山動物園自去(2022)年12月重新開園後成為熱門觀光景點，自籌備期間積極與不同領域業者合作，除開發不同品項商品外，首次和多家飯店業者攜手合作，打造住宿新體驗，觀光局長高閔琳表示，一日特攻不夠看，入住高雄歇腳休憩繼續飽覽山海河港美景才是正解！

高閔琳說，這次合作的飯店業者有高雄福華大飯店、高雄福容大飯店、翰品酒店、漢來大飯店、寒軒國際大飯店及華園大飯店等，以主視覺打卡牆、主題房、門票與週邊商品、認養專案等不同方式，打造住宿新體驗。其中，在高雄福華大飯店一樓大樹廣場長七公尺、以動物園主視覺設置互動打卡牆最為吸晴，掃碼後能聽見不同動物聲音。

另外，暑假將在園區舉辦動物明星票選活動，歡迎民眾先到飯店拿起現場備好的貼紙，貼在最愛的動物立牌上，為喜歡的動物加油。

壽山動物園補充，目前合作的飯店還包括每日限量12間動物貼圖妝點空間的高雄福容大飯店「壽Q家族」主題房，不但能遠眺壽山美景，年底前入住者還享有棒球帽、聯名乖乖及遊園車票，更加贈可愛動物迎賓茶點；此外壽Q家族成員圖像也在福容飯店一樓大廳及主題房樓層梯廳迎接大小朋友光臨。

翰品酒店搭配動物認養推出全年度每日限量5房的專案，凡訂購專案住宿者，除成為動物認養人外，亦享該年度無限次官網訂房9折優惠 。漢來大飯店也推出「動物好友同樂會」客房專案，只要於6月底前訂購，即享免預約就可輕鬆入園暢遊，而每日限量4房的「Let's Fun假趣-童趣之旅」專案還有小帳蓬布置，深受大小朋友喜愛。寒軒國際大飯店及華園大飯店也正研擬相關客房專案，就是希望大小朋友入住高雄享有不一樣住宿體驗。

由於停車空間有限，壽山動物園建議民眾多利用大眾運輸，在高雄車站搭乘56號公車或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達，或搭乘輕軌到文武聖殿站再轉乘56號公車，除可節省等候停車空位時間，也讓旅程更加輕鬆便捷。此外，現場售票名額有限，建議民眾到官網、ibon及kkday三大購票平台進行門票預購，以免向隅。

高雄福容大飯店提供

壽山動物園遊園小火車。(壽山動物園提供)