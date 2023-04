【Ultra台灣亮點】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)第二屆Ultra Taiwan已於昨(16)日大佳河濱公園落幕,突破2萬人參加破紀錄。

世界百大DJ現身Ultra Taiwan 2023,主辦單位UMF表示今年參與人潮突破2018年,台灣是唯一東亞站。位居世界第3的DJ Armin van Buuren被台灣粉絲譽為「曼神」,此次在演出前接受媒體專訪,身穿黑色T-shirt狀況極佳,完全看不出來剛結束長途旅行,不僅握手打招呼還主動合照,作風超親民難怪圈粉無數。

Armin van Buuren飛了13小時只為來Ultra Taiwan,一結束演出就會飛往各大音樂節宣傳新專輯,他表示真的很想念在台灣放音樂,「超級開心能回來!希望下次有機會可以待久一點。」



Armin van Buuren睽違5年返台演出。 (圖擷取自Armin van Buuren Instagram)

近日釋出的新專輯《Feel Again》共分3部分,收錄34首新歌,這次也以新曲開場炒熱氣氛,他透露保持工作熱情的秘訣,竟然只有簡單兩個字!他分享,早上起床後吃早餐、冥想、送孩子上學之後到工作室,傳音樂給朋友試聽,並且和不同製作人、音樂家合作,最重要的就是「好玩!」他更大方秀出自己手機,紀錄著滿滿的點子。

Armin van Buuren為trance曲風代表人物,曾連續8年來台,此次暌違5年再度來台,更於行前稱讚台灣人很有水準,他表示台灣有很多好的音樂人、活動、夜店等,音樂品質很高,且舞曲風格的音樂在台灣進步很快, 更不排斥之後有相關合作。他在表演尾聲驚喜秀出中華民國國旗,讓不少粉絲忘情大喊,「台灣愛你!」

Martin Garrix為Ultra Taiwan畫下完美句點。(影/Martin GarrixInstagram)

「國民老公」Martin Garrix壓軸登場!「魔獸」Dwight Howard也驚喜現身舞台最前方超級搖滾區,不少歌迷瞬間變球迷搶拍照握手,Martin Garrix此次帶來代表作《Scared to Be Lonely》、《Used to Love》等,最後以出道成名作《Animals》讓現場嗨到最高點!

Martin Garrix是最年輕的世界百大DJ冠軍得主紀錄保持人,現年26歲已4度奪得冠軍,曾於2016年參加Road to Ultra Taiwan演出,創下Ultra Tawian至今單日票房最高紀錄,今年是他暌違5年再度來台。



Dwight Howard現效力於永豐雲豹,於Martin Garrix演出時現身。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)