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【Ultra台灣亮點】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/04/17 11:05
Armin van Buurenｍ於演出尾聲揮舞台灣國旗。（圖/UMF）

Armin van Buurenｍ於演出尾聲揮舞台灣國旗。（圖/UMF）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)第二屆Ultra Taiwan已於昨(16)日大佳河濱公園落幕，突破2萬人參加破紀錄。

世界百大DJ現身Ultra Taiwan 2023，主辦單位UMF表示今年參與人潮突破2018年，台灣是唯一東亞站。位居世界第3的DJ Armin van Buuren被台灣粉絲譽為「曼神」，此次在演出前接受媒體專訪，身穿黑色T-shirt狀況極佳，完全看不出來剛結束長途旅行，不僅握手打招呼還主動合照，作風超親民難怪圈粉無數。

Armin van Buuren飛了13小時只為來Ultra Taiwan，一結束演出就會飛往各大音樂節宣傳新專輯，他表示真的很想念在台灣放音樂，「超級開心能回來！希望下次有機會可以待久一點。」

【Ultra台灣亮點】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
Armin van Buuren睽違5年返台演出。 (圖擷取自Armin van Buuren Instagram)

近日釋出的新專輯《Feel Again》共分3部分，收錄34首新歌，這次也以新曲開場炒熱氣氛，他透露保持工作熱情的秘訣，竟然只有簡單兩個字！他分享，早上起床後吃早餐、冥想、送孩子上學之後到工作室，傳音樂給朋友試聽，並且和不同製作人、音樂家合作，最重要的就是「好玩！」他更大方秀出自己手機，紀錄著滿滿的點子。

Armin van Buuren為trance曲風代表人物，曾連續8年來台，此次暌違5年再度來台，更於行前稱讚台灣人很有水準，他表示台灣有很多好的音樂人、活動、夜店等，音樂品質很高，且舞曲風格的音樂在台灣進步很快， 更不排斥之後有相關合作。他在表演尾聲驚喜秀出中華民國國旗，讓不少粉絲忘情大喊，「台灣愛你！」

Martin Garrix為Ultra Taiwan畫下完美句點。(影/Martin GarrixInstagram)

「國民老公」Martin Garrix壓軸登場！「魔獸」Dwight Howard也驚喜現身舞台最前方超級搖滾區，不少歌迷瞬間變球迷搶拍照握手，Martin Garrix此次帶來代表作《Scared to Be Lonely》、《Used to Love》等，最後以出道成名作《Animals》讓現場嗨到最高點！

Martin Garrix是最年輕的世界百大DJ冠軍得主紀錄保持人，現年26歲已4度奪得冠軍，曾於2016年參加Road to Ultra Taiwan演出，創下Ultra Tawian至今單日票房最高紀錄，今年是他暌違5年再度來台。

【Ultra台灣亮點】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
Dwight Howard現效力於永豐雲豹，於Martin Garrix演出時現身。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）
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