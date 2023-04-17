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4/17起搭乘台灣大眾交通免戴口罩 校車、娃娃車改為「建議佩戴」規定一次看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/17 10:15
中央流行疫情指揮中心於今（17）日起放寬大眾交通佩戴口罩規定，從強制改為「建議」戴口罩。

中央流行疫情指揮中心於今（17）日起放寬大眾交通佩戴口罩規定，從強制改為「建議」戴口罩。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合整理報導）中央流行疫情指揮中心於今（17）日起放寬大眾交通佩戴口罩規定，從強制改為「建議」戴口罩，包含復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等，目前僅剩下醫療照護機構和就護車仍須按規定全程戴口罩。

根據指揮中心最新規定，室內空間口罩令分為三部分，包含「指定場所需全程佩戴」、「特殊情況建議佩戴」和「由民眾自主決定戴口罩」，詳情如下：

一、於以下指定場所之室內空間須按規定全程戴口罩。包括：

  1. 醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構(詳如附件)。
  2. 救護車。

得於上列指定場所不戴口罩之例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。

二、下列特殊情境建議要戴口罩：

  1. 有發燒或呼吸道症狀。
  2. 年長者或免疫低下者外出時。
  3. 人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。
  4. 與年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時。
  5. 搭乘公共運輸交通工具及特定運具(復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車)時。

三、其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。

4/17起搭乘台灣大眾交通免戴口罩 校車、娃娃車改為「建議佩戴」規定一次看4/17起搭乘台灣大眾交通免戴口罩 校車、娃娃車改為「建議佩戴」規定一次看4/17起搭乘台灣大眾交通免戴口罩 校車、娃娃車改為「建議佩戴」規定一次看

此外，有關校園口罩令的鬆綁細節，教育部日前發函給各級學校，配合指揮中心規範，校園內健康中心比照指揮中心規範的指定場所，依規定仍應佩戴口罩；至於搭乘公共運輸工具（如校車、幼兒園專用車、校園接駁車等），由「規定佩戴口罩」調整為「建議佩戴口罩」。

教育部提到，學校可視場域性質（游泳池、室內各場館、餐廳、宿舍等）及活動需要，自行決定體溫量測等健康監測方式；學校與師生充分溝通並取得共識後，於特殊性場域（如烹飪教室、實驗室或廚房），或部分課程（如餐飲實作課等）有相關需求時，學校可自行決定採取佩戴口罩措施。

教師若佩戴口罩講課時，如遇學生有特殊教學需求，得以透明口罩替代，以避免學生（如聽障生）因教師佩戴口罩影響口唇辨識；音樂課程、表演藝術類團隊（社團）練習的吹奏類樂器應使用專屬樂器（吹嘴），不得共用，並以使用個人器材（樂器、戲服、表演服裝等）為原則。
口罩令

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