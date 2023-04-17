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日本首相岸田文雄遇襲 安倍遇刺歷歷在目 維安漏洞怎麼補不上？

下一次，有這麼幸運嗎？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/17 10:01
日相岸田文雄抵達雜賀崎漁港，準備進行助選演說（圖／美聯社）

日相岸田文雄抵達雜賀崎漁港，準備進行助選演說（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本首相岸田文雄15日助選遇襲，雖毫髮無傷，隨扈應變也算合格，卻不免讓外界納悶，距離前首相安倍晉三遇刺身亡才9個月，對日本元首而言，維安是否仍嫌不足，下一次有無這般幸運？

回顧事件過程。15日上午11點多，岸田在和歌山雜賀崎漁港為黨內議員輔選，24歲的犯嫌木村隆二突將一銀色柱狀爆裂物仍擲了過來，岸田隨扈反應夠快，立刻用防彈公事包將可疑物品掃開，同時用身體護住首相撤離，犯嫌也旋即被在場漁民與安全人員壓制在地，之後爆裂物爆炸，冒出白煙。所幸這煙霧彈並未完全爆炸，僅一名警員輕傷。

事件仍在調查，犯嫌仍未透露動機，檢討則已開始。誠然，相較於2022年7月安倍遭槍手攻擊事件，本次維安工作確有進步，但在地漁民想問的是，連他們都覺得嫌犯的出現頗為突兀，警方何以絲毫未覺？

美聯社引述55歲漁民Masaki Nishide說法，事件發生之際，在場多是本地居民、候選人支持者，揹著銀灰色包包混入人群的木村，顯得格外醒目。穿著休閒服、橡膠靴的漁民提到，眾人打扮都跟他差不多，只有這人揹著背包，「若我是維安，絕對會探查這背包裡有什麼。」

根據日本時報，岸田到訪演說之前，和歌山警方確實進行了安全檢查，但中央警力並未再次聯合勘查。此外，不同於美國，元首或重要政治人物出席選舉活動時，與人群會分隔一段距離，日本政治人物、候選人傾向與民親近，握手拉票，展現接地氣的一面，「握愈多票愈多」。如此一來，對「孤狼攻擊者」的防範，益加不易。

經過了這兩次首相重大安全事件，如何拿捏維安與民心，恐怕是日本政界，尤其是元首級人物，亟須思考的問題。對雜賀崎漁港漁民而言，遭受的衝擊更不只是心理上的。

70歲的漁民Kiyotaka Hamada怨氣無處發。他無奈表示，現漁港因調查而關閉，影響生計，整座漁村投入了這麼多努力，歡迎首相初次到訪，卻遇上這種事，連捕魚都不行了。

日本首相岸田文雄遇襲 安倍遇刺歷歷在目 維安漏洞怎麼補不上？
岸田演說前，被丟擲銀色柱狀爆裂物（圖／美聯社）

日本首相岸田文雄遇襲 安倍遇刺歷歷在目 維安漏洞怎麼補不上？
嫌犯當場被逮（圖／美聯社）

日本首相岸田文雄遇襲 安倍遇刺歷歷在目 維安漏洞怎麼補不上？
漁港封鎖調查（圖／美聯社）
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