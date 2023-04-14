立法院第十屆第六會期優秀立委頒獎典禮　台灣公督盟：獲獎委員可說具備十八般武藝

公民監督國會聯盟（Citizen Congress Watch）14日在台北舉行「立法院第十屆第六會期優秀立委頒獎典禮」並表示，21位優秀立委中民進黨籍江永昌得到委員會優秀立委與特殊貢獻獎的雙重認證，游錫堃院長因在立法院長任內積極拓展台灣國會外交空間，將獲頒「 國會外交貢獻獎」，並於4/23公督盟感恩餐會上舉辦頒獎儀式。

公督盟理事長曾建元表示，第十屆第六會期間， 公督盟已例行蒐集立院公開資料，會期結束後， 立即依照評鑑辦法之規範召開多個評鑑小組密集開會審議， 最後召開複審大會決議成績。整個評鑑過程非常嚴謹， 能夠獲獎的委員，可說具備十八般武藝，絕對實至名歸！ 公督盟非常榮幸，有這個機會將獎項授予優秀的立法委員； 公督盟可以非常驕傲地告訴各位， 他們的評鑑是台灣最具歷史的國會評鑑， 已經成為台灣民主軟實力的一部分。 公督盟於今年三月中曾舉辦國際論壇，很多國際上的學者、 組織跟民意代表都驚艷於公督盟的監督經驗， 揭示台灣公民社會蓬勃發展之力量。 我們也特別感謝台灣立法院在相當多方面都表現出良好的民主素養， 我們才有機會將經驗分享給國際友人。

公督盟創會理事長顧忠華表示，公督盟2007年創立以來， 持續發布評鑑，監督立法委員問政表現， 非常高興立委的平均表現在評鑑實施過後有所改善， 從第七屆的58%、第八屆的69%、第九屆85.29%， 到第十屆目前六個會期皆提高到90%以上。他們希望立法委員將自己的工作當作服務社會的志業， 做出福國利民的貢獻，而不僅將立委職位當作個人的職業， 不要缺席重要的法案、預算審查會議。 公督盟不吝於頒發獎項給優秀立委，讓立法委員在黨內初選、 換屆大選時有基礎向選民說明自己的問政表現，爭取更多認同。 非常感謝許多委員願意將公督盟的認證放置於自己的競選看板上， 這是公督盟的榮幸。

江永昌委員的特殊貢獻為「阻擋南勢溪越域引水至石門水庫」， 委員在提案說明中清楚說明其與NGO、行政單位協調之過程， 最終也成功阻擋越域引水工程，守護當地生態。 委員在司法法制委員會中也有突出之表現， 得到委員會優秀立委與特殊貢獻獎之雙重認證，十分難得。 期待有更多委員善用中央民代職權，為多數公眾爭取重大利益。

游錫堃院長在立法院長任內積極拓展台灣國會外交空間， 立院積極組團參訪各國，也邀請多國國會代表團來台交流， 例如美國、捷克、北馬其頓、 科索沃等多個民主國家議會之議員接來台訪問。游院長曾公開呼籲修 正「立法院組織法」增設國際事務處， 公督盟也呼籲立法院盡速修法，成立國際事務處， 傳承歷屆委員外交經驗，讓台灣成為國際上的重要角色。 公督盟肯定游錫堃院長之貢獻，將在4/23公督盟感恩餐會上舉辦頒獎儀式，頒發「國會外交貢獻獎」。