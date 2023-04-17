水試所發表新種台灣深海魚：珍稀物種「尖吻無線鰨」

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）繼2021年發表5種西太平洋淺海的 無線鰨後，行政院農業委員會水產試驗所再次發現了一個棲息於深海的無線鰨新種。 因該新物種擁有較方尖的吻部，遂命名為尖吻無線鰨(Symphu rus oxyrhynchus)，相關報告已於2022年9月正式於國 際分類學期刊Zootaxa刊出。

水試所指出，無線鰨屬(Symphurus)是一群不具側線的中 小型比目魚，在分類上屬舌鰨科(Cynoglossidae)， 即一般俗稱為牛舌及龍舌的鰨沙魚類。 無線鰨廣布於全球熱帶至溫帶海域，棲息深度從淺水至1,500公 尺的深海。包含這次發表的尖吻無線鰨，目前全球的無線鰨約有87 種，其中有10個物種由目前在水試所服務的李茂熒博士所命名。

尖吻無線鰨具獨特的1-2-2-1-2背鰭插入骨(ID pattern)以及3+6的身體脊椎骨模式， 該項特徵僅見於印度洋的大眼無線鰨(S. macrophthalmus)及菲律賓的舒氏無線鰨(S. shultzi)。然而尖吻無線鰨與上述2物種於背鰭及臀鰭鰭條 數、總脊椎骨數、眼徑大小、頭長、 吻部型態等諸多特徵均存在明顯可區別的差異。

水試所表示，尖吻無線鰨為相當珍稀的物種，目前僅記錄2尾標本。 李博士走訪臺日各博物館檢視樣本時注意到它們和其他無線鰨具計數 形質上的差異，從而確認該2尾標本應為無線鰨新物種。 該二尾標本分別採自日本的土佐灣以及臺灣的小琉球南方海域718 至852公尺深的深海，由研究船以拖網捕獲。

水試所進一步說明，與研究船所能採樣的深度相比，一般的深海底拖漁船通常只能在60 0公尺以淺的漁場作業，漁獲的深海魚類也僅限於分布在200至6 00公尺深的物種。未來若要進一步瞭解尖吻無線鰨的族群量、 生態及分布等各項相關資料， 仍需仰賴研究船針對臺灣周邊深海進行更全面的探勘。