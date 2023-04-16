超性感組合！南韓歌手Jessi加入朴宰範新公司：我的全盛時期還未到

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓歌手Jessi在去年以健康因素為由，退出了歌手PSY所創立的經紀公司「P Nation」，粉絲一直關注著Jessi接下來的計畫，她也終於在14日正式宣布加入Jay Park朴宰範所創立的公司「More Vision」。

Jessi近年活躍於歌唱及綜藝界，在退出P Nation後，她曾於韓綜「第六感」中透露，自己對於接下來的去路很苦惱，粉絲也都希望風格強烈鮮明的她，能找到一個適合她、讓她盡情做自己的公司。

14日朴宰範在參加泰國Rolling Loud音樂節時，突然於舞台上驚喜宣布Jessi加入自己的新公司「More Vision」，讓粉絲們又驚又喜。兩位皆為南韓嘻哈界超性感代表，同為美國僑胞的他們事實上已是多年好友，也曾出過不少合作作品如「Blue Check」、「Drip」等。

Jessi也隨後於IG上發文說道，「我已經在這個行業18年了，但我的全盛時期還未到來。新的開始、新的旅程，期待上帝所為我準備的，謝謝jebbies（Jessie的粉絲名稱）的耐心和忠誠，讓我們開始吧JAY！」，並公開了一系列獨照，以及與朴宰範的性感合照，正式宣布加入More Vision。

朴宰範分別於2013年及2017年成立了「AOMG」及「H1GHR MUSIC」，可說是南韓最火紅的兩間嘻哈公司，他在2021年宣布辭去這兩間公司的代表一職後，又在2022年成立新公司「MORE VISION」，目前旗下藝人有知名舞者Honey J及舞團MVP等，與先前兩間公司的組合大不同，讓粉絲們更加期待著Jessi往後的發展。