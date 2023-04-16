彩虹運輸將持續運行！韓劇「模範計程車2」結局收視創新高　SBS證實早在討論第三季

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「模範計程車2」15日播出完結篇，收視率創下自身新高，讓劇迷們瘋狂敲碗第三季，製作電視台SBS也在今（16）日正式回應，確定將會製作第3季。

「模範計程車」改編自同名網路漫畫，由李帝勳領銜主演，內容講述著看似普通的計程車公司「彩虹運輸」，他們私底下替無法受到法律保護的被害者們進行「代客復仇」，特別是劇中加入了多起南韓真實的社會事件，第二季中加上南宮民、金素妍等幾位大咖演員的客串演出，讓整齣戲在播出期間熱議不斷。

「模範計程車2」大結局創下了21%的新高，尤其在最後一集的最後，出現了「只要電話鈴響，就會繼續運行」的文字，讓觀眾們期待著是否有第三季的計畫，而在今日，電視台SBS相關人士對外證實「SBS和製作公司Studio S和Group 8最近決定製作模範計程車第三季。」

根據韓媒報導，第二季自2月17日首播開始即獲得了很高的人氣，因此很早就開始討論了第三季的製作問題，但尚未決定具體的內容及拍攝時間等。

SBS方面也表示，李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍等主演們正在積極討論出演第三季，但目前還在討論的階段，還未定案。

不過，在各個採訪中，都能看出演員們希望繼續出演下去的意願，讓觀眾們非常期待原班人馬能持續演出。