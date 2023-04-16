（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國內20類營業場所，過去限制室內冷氣溫度不能低於攝氏26度，不過餐廳或百貨美食街用餐時段有豁免權。經濟部表示，希望用餐時段限制溫度在22度至24度之間，首波在餐飲、旅館等1300多個門市進行試辦，預計試辦到明年底。

經濟部過去就訂定相關作業要點，規定觀光旅館、百貨、量販店、超商、銀行、餐館、旅館等20類場所要符合「室內冷氣溫度平均值不得低於攝氏26度」。不過，餐館或是旅館、百貨的餐廳或美食街，在早上7時到9時、11時至下午2時、晚間6時到9時時段則不在此限。

經濟部官員表示，過去考量民眾飲食習慣，可能吃火鍋、熱湯等，但近年觀察，有些餐廳、美食街冷氣開太冷，節能上的確有改善空間。因此針對餐飲、旅館、百貨公司美食街的用餐室內空間，提出規範「冷氣攝氏溫度23度加減1度」政策，希望溫度在22度至24度之間。

經濟部明（17日) 也將召開「2023年冷氣適溫運動宣示大會」，首波包含晶華酒店、六福萬怡酒店、麥當勞、三商巧福等32個品牌，共1300多家門市支持，試辦期預計到明年底止，也希望透過宣導有更多企業參與。

中央社引述經濟部官員表示，目前20類場所若違反限溫令，複查後仍未改善，可開罰新台幣2萬以上到10萬元以下罰鍰。這次試辦是先輔導業者，並持續了解業者意見，畢竟也不希望因此影響生意，後續才會再討論是否納管。

官員說明，希望餐飲、旅館、百貨等美食街用餐時段冷氣不能低於23度，會給予正負1度的緩衝空間，也就是低於22度才會開罰。稽查人員也是現場會先給予改正勸導，業者若不改才會開罰。

至於國際會議中心因為也常常辦理活動，官員表示，會希望也維持室內溫度在26度，但是否納入成第21類場所還要討論。

【新限溫令】台灣餐飲美食街、旅館試辦 用餐時段冷氣溫度22至24度