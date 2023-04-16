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偷襲日本首相岸田文雄嫌犯鄰居：他平時安靜有禮　「漁港大叔」率先英勇壓制成熱搜

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/16 17:11
日本首相岸田文雄15日遇襲，嫌犯木村隆二當場被捕（圖／美聯社）

日本首相岸田文雄15日遇襲，嫌犯木村隆二當場被捕（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）日本首相岸田文雄昨（15）日遭丟擲爆裂物，警方從嫌犯家中扣押10幾箱資料及疑似火藥物品，鄰居描述嫌犯文靜老實，目前作案動機仍不明，而當天率先英勇壓制嫌犯的「漁港大叔」影片熱傳，一度成為推特熱搜。

當時和岸田文雄同在現場的歌山市市長尾花正啓表示，他當時正在和岸田介紹雜賀崎港，腳邊突然飛來一個正在冒煙的瓶子，岸田立即遭特勤人員拉走，坐上警方車輛後就聽到了巨大爆炸聲響。

根據中央社綜合日媒報導，這名嫌犯名為木村隆二，現年 24歲，居住於兵庫縣川西市的一棟2層樓獨棟住宅，小學自高中都就讀當地學校，目前職業不明，他在犯案後立即以「武力妨害業務罪」遭到逮捕，並扣押了兩件疑為爆裂物的筒狀物體，而面對警方的詢問，木村隆二皆拒絕回答，僅說「等律師來再說」。

偷襲日本首相岸田文雄嫌犯鄰居：他平時安靜有禮　「漁港大叔」率先英勇壓制成熱搜
嫌犯木村隆二所擲出疑為爆裂物的銀色筒狀物體（圖／美聯社）

日本警方於今（16）日凌晨前往木村隆二住處，並從住處中扣押了10多箱資料、疑似火藥的物品以及電腦。

據韓媒引述日媒產經新聞，鄰居表示，木村隆二是位平凡又有禮貌的青年，平時會幫忙做家事，曾被父親大聲訓斥到被警察關切，但他也沒有任何反抗。另一名自稱為木村國中同學的男子也表示，他平常是位很安靜的學生。

另外，有日媒拍到，有一名漁港相關人士的男性在木村隆二丟出第一個爆裂物後，率先將他壓制，避免了後續可能發生的危險，讓「漁港大叔」一度進入日本推特流行趨勢榜。

該名男性為一名50多歲的漁民，他在接受日媒採訪時表示，嫌犯在扔出第一個爆裂物後，還想再從背包裡拿出一個東西，於是他立即向前，將他制止。當地居民表示，他是位捕鯛魚的漁夫，因漁夫力氣較大，反應也快，才能如此敏捷地行動，是漁民們的驕傲。
日本首相
岸田文雄
爆裂物

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更新時間 : 2023-04-16 19:41 GMT+08:00

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