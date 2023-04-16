法國兩組國會議員將訪台「表達支持台灣民主與台海穩定」　

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）台灣成為各國議員訪問熱點。未來一週法國國民議會與參議院友台小組將接力訪台，在台海局勢緊張之際向國際社會傳達挺台訊息。議員盼透過訪問表達支持台灣民主與台海穩定的立場。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）台海言論引發爭議後，台法關係目前看來不僅不受影響，反而不斷升溫。

在台灣16位跨黨派立法委員代表團訪法、拜會上下議院重量級議員後，馬上將有兩組法國國會團造訪台灣，以行動支持台灣。

法國議員團訪台接力，16日國民議會友台小組一行4人將從法國出發訪台；預計一週後24日將再有參議院友台小組主席李察（Alain Richard）及其他4名參議員造訪台灣。

16日率團訪台的國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）在接待台灣立委訪團的空檔對媒體表示，此行目的將是強化與台法機構與貿易間的關係。

「希望強化雙邊連結，不僅是經濟層面...台灣議題不是只有軍力，也不只有半導體，當然這些也很重要，因台灣在未來產業的核心扮演重要角色。但我想強調，台灣強化關係不僅是基於利益，還有文化、人才培育等，這都需要一起推動。」

4月法國國會接連兩團訪台，人在法國參訪的立法院副院長蔡其昌剛好回程與博多黑同班飛機。他笑著說：「主席訪台之旅我一路陪伴，台法國會互訪頻繁，都是雙方友誼深厚的表現。」

根據中央社，其中國民議會議員勒吉（Constance Le Grip）將首次訪台，言談中透露著興奮。

她在該社電話專訪時說，國會議員出訪友好國家是非常需要且有益的正常行程。「這是我首次訪台，想盡可能了解這個國家政治、經濟和地緣政治的真實狀況，探究台海局勢與準備中的明年大選等。我很期待新發現，相當開心。」

近日馬克宏「避免捲入台海危機」的爭議發言鬧得沸沸揚揚，勒吉表示是個誤會，並重申台法友誼以及對台灣民主的支持。

透過這次訪台，議員也盼明確表示法國、歐盟與七大工業國集團（G7）對印太地區安全穩定、尊重法制的堅定官方立場，更反對以武力片面改變台海現狀。

她特別提到台法都面臨「相同的挑戰和威脅，例如對抗網路攻擊，在這方面法國就能向台灣學習」。

勒吉是國民議會外國干涉風險調查委員會報告人，之前邀請數位部長唐鳳以視訊方式進行聽證，分享台灣經驗，並於推特中稱「台灣共和國」。

勒吉說，訪問的重要目的便是傳達深化合作訊息，並推動兩國政府進一步合作。「這次訪台我想特別強調對台灣民主的支持，讓它能繼續向世界展現。」

最後她並透露，已經從很多人口中聽到台灣料理的魅力，很期待能「好好探索一下台灣美食」。