德國廢核隔天　芬蘭啟用全歐洲最大核電廠

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 德國前腳剛讓自己國內剩下的核能發電機組停止運轉，芬蘭蓋了快20年的奧爾基洛托核能發電廠（OL3）就在今（16）日清晨正式啟動，這除了凸顯歐洲仍在爭辯核能是否為可用能源外，也映證俄烏戰爭後的能源困境。

奧爾基洛托核電廠(Olkiluoto-3)由隸屬國有能源公司富騰（Fortum）的芬蘭核電公司TVO營運，開始運轉後成為歐洲最大的核電站，大概可以滿足芬蘭全國14%的電力需求，這將減少芬蘭對瑞典、挪威等其他北歐國家進口能源的依賴。

事實上，該核電廠啟用可說是意義重大的里程碑，因為它不只是芬蘭這40多年來第一座新的核電站，也是歐洲16年來的第一座。而於此同時，雖然德國選擇於昨日「核電歸零」，包含芬蘭的鄰居瑞典、歐洲最仰賴核能的法國，以及英國等國，都正在研擬新的建造計畫，或是已經有核電廠正在建設中。

奧爾基洛托核電站自2005年開始建造，本來預計在4年後就會啟用，不過因為頻繁的技術問題，一直拖到去（2022）年3月才終於與國家電網進行連接試運轉，原定4個月正式啟用，不料隨即碰到電力事故、給水泵故障等問題，TVO不得不將產電的計畫延後並進行大修，並花了數個月的時間才解決。

俄烏戰爭的爆發讓歐洲與俄國的矛盾日益惡化，俄羅斯國際統一電力系統公司（Inter RAO）隨後在5月以西方制裁導致芬蘭無法支付能源費用為由，宣布停止向芬蘭供電，俄國國營的俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）也在同月底中斷對芬蘭提供天然氣，迫使芬蘭必須加速核電廠的啟用。

TVO執行長Jarmo Tanhua表示，OL3有助於穩定電價，並推進芬蘭綠色能源轉型，這對遭俄國切斷能源供給的芬蘭來說，是個好消息。