（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國首顆低傾角軌道降水測量衛星「風雲三號G星」今(16日) 上午9時36分完成發射。國防部表示，國軍運用聯合情監偵，均能夠掌握發射狀況，部分火箭殘骸墜台灣北部外海警示區，未影響台灣國土安全。

根據中國氣象局官方微博帳號，中國首顆低傾角軌道降水測量衛星「風雲三號G星」，搭乘長征四號乙運載火箭，上午9時36分已在酒泉衛星發射中心成功發射。

國防部上午發布新聞稿表示，中共上午9時36分自甘肅酒泉發射衛星，其飛行軌道通過台灣北部外海上空。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵措施，均能掌握火箭發射狀況；部分火箭殘骸墜落台灣北部外海警示區，對台灣國土安全未造成影響。

中國民航部門日前通知，今天上午9時30分至9時57分以「從事航太活動」為由，在台北飛航情報區內劃設警示區管制飛航，從飛航雷達圖明顯可看到，警示區內的航路呈現淨空狀態。

根據中國氣象局官方微博帳號，中國首顆低傾角軌道降水測量衛星「風雲三號G星」，搭乘長征四號乙運載火箭，上午9時36分已在酒泉衛星發射中心成功發射。

中央社報導，台灣民航局日前協調日本福岡飛航情報區，劃設臨時航路及交接點，提供今天上午中國「航太活動」時間內，將經過的航班避開警示區。

航班追蹤應用程式Flightradar24的雷達圖顯示，上午9時30分開始，可以看到台北飛航情報區內的警示區，很明顯沒有任何飛機，從北方航路往返台灣或飛經台灣北方航路的班機，都先經台灣東側飛行，繞過警示區後再回到原航路，直到上午10時10分，位在「航太活動」警示區內的航路，仍顯示全淨空，上午10時20分則可看到恢復正常通行。

交通部長王國材日前在立法院答詢表示，經台灣抗議，中國的「航太活動」從原本3天縮短為27分鐘，包括往東北亞、北美的航班會受影響，估計有33個航班。

另外，中國福建海事單位日前也公告相關海域的「航太活動」，禁航時間為今天上午9時至下午3時，交通部了解後研判是中國基於火箭殘骸等對海上航行安全的考量，需時間予以排除。

民航局及航港局都已在13日晚間9時，發布飛航公告及航船布告，提醒航班及船舶避開中國航太活動區域，同時24小時監控周邊海空域動態，維護航行安全。

台灣國防部：中共火箭殘骸墜北部外海警示區 未影響安全