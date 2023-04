美外洩文件指台灣難抵中國空襲?「須撐到美軍抵達」 我國防部: 有信心保衛家園

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)華盛頓郵報報導,根據外洩的五角大廈評估,台灣非常容易遭到中國空襲。專家指出,台灣必須支撐夠久,讓美國能夠派遣足夠武力到戰場。

華盛頓郵報(The Washington Post)獨家報導,這些五角大廈評估包括令人不安的細節,內容是關於台灣抵禦戰爭的能力。據評估,台灣不太可能在兩岸衝突中抵擋中國軍方的空優,中國民船軍用等策略,削弱了美國情報機構發現入侵即將發生的能力。

上述評估指出,台灣官員懷疑國內防空系統能否「準確偵測飛彈發射」,台灣只有略過半數飛機具有完全執行任務的能力,將這些飛機移至躲避處至少需要一週,在台灣有機會疏散那些飛機前,如果中國發射飛彈,這將是一大問題。

這些提及潛在衝突的機密文件指出,與俄羅斯在烏克蘭的行動相較,中國空軍將更有機會建立早期制空權。台灣政府相信,這項戰略構成中國的攻擊基礎。

這些外流機密文件3月或更早之前就被上傳至一個社群媒體網站上,但直到上週才傳開。美方除了持續尋找洩密者,也在評估和降低情報外洩造成的損害。

美國聯邦調查局(FBI)已經以涉嫌把機密文件外流上網為由,逮捕21歲空軍國民兵(Air National Guard)成員泰謝拉(Jack Teixeira)。

其中一項評估提及,中國人民解放軍的現代化、作戰節奏加快,以及在靠近台灣的東部戰區使用民船演習,正在「削弱」美國情報圈發現異常活動及「攻台」準備的能力。

另一項評估聚焦台灣軍民的備戰。據評估,台灣目前對每個目標發射兩枚防空飛彈的準則「將在人民解放軍的大量武力下應對乏力」。

此外,五角大廈分析也提及,台灣防空演習很大程度是照本宣科,不足以讓民政當局及公眾為「真實世界事件」做好準備。

這些文件雖未全面分析中國的能力及台灣的弱點,但都點出台灣整體備戰情況面臨的嚴峻形勢。這些文件也向政策制定者發出警訊指出,即使中國的意圖變得更難預測,其侵略性卻變得更加激烈。

台灣中央社引述報導指出,美國參謀首長聯席會議發言人對此不予置評。台灣國防部在聲明中表示「尊重外界對其軍事準備的意見」,台灣防禦系統是「根據敵人威脅精心構建」。

國防部還指稱,台灣對最近中國軍事演習的因應,顯示官員們在確保安全方面「絕對有能力、有決心和有信心」。

(Washington Post, MSN.COM)